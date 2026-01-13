Το Defender Rally έφθασε με επιτυχία στη μέση του αγώνα του Ράλι Ντακάρ 2026

Το Defender Rally έφτασε με επιτυχία στο μέσο του Ράλι Ντακάρ 2026, στην πρώτη του συμμετοχή στο πιο ακραίο rally-raid του κόσμου, κερδίζοντας μέχρι σήμερα και τις έξι ειδικές διαδρομές της κατηγορίας Stock.

Το Defender Rally έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το πρώτο μισό της παρθενικής συμμετοχής του στο Rally Dakar , με τρία αυτοκίνητα.

Έξι ειδικές διαδρομές ολοκληρώθηκαν, με τους οδηγούς του Defender Rally να επικρατούν σε κάθε μία από αυτές με το Defender Dakar D7X-R.

Πριν από την ημέρα ανάπαυλας, οι οδηγοί Stéphane Peterhansel, Sara Price και Rokas Baciuška είχαν κερδίσει από δύο ειδικές διαδρομές ο καθένας.

Ο Rokas Baciuška και ο Oriol Vidal είναι πρώτοι στη γενική κατάταξη στην κατηγορία Stock.

Απομένουν επτά ειδικές διαδρομές στο Dakar 2026, πριν αναδειχθεί ο νικητής της κατηγορίας Stock.

Το Defender Rally έφτασε με επιτυχία στο μέσο του Ράλι Ντακάρ 2026, στην πρώτη του συμμετοχή στο πιο ακραίο rally-raid του κόσμου, κερδίζοντας μέχρι σήμερα και τις έξι ειδικές διαδρομές της κατηγορίας Stock.

Μία τριάδα πρωτοκλασάτων οδηγών και συνοδηγών, που αποτελείται από τον θρύλο του Ντακάρ Stéphane Peterhansel με τον Mika Metge, τον Rokas Baciuška με τον Oriol Vidal και τη Sara Price με τον Sean Berriman, πέτυχε από δύο νίκες σε ειδικές διαδρομές στην κατηγορία Stock για αυτοκίνητα παραγωγής.

Ο έκτος αγώνας της Παρασκευής ήταν ο μεγαλύτερος του Ράλι Ντακάρ, με συνολικό μήκος 920 χλμ (περιλαμβανομένων των χρονομετρημένων ειδικών διαδρομών και των συνδετικών τμημάτων). Το δίδυμο Sara Price και Sean Berriman επικράτησε, οδηγώντας μέσα από απαιτητικούς αμμόλοφους, με χρόνο 04:32:10. Λίγο πιο πίσω τερμάτισαν οι Rokas Baciuška και Oriol Vidal (04:34:49), ενώ οι Stéphane Peterhansel και Mika Metge ήρθαν τρίτοι (04:35:00).

Στο μέσο του αγώνα, ο Λιθουανός Rokas Baciuška και ο Ισπανός Oriol Vidal παραμένουν στην κορυφή της κατάταξης της κατηγορίας Stock με συνολικό χρόνο 29 ώρες, 12 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Το γαλλικό δίδυμο Stéphane Peterhansel και Mika Metge βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ενώ η Sara Price με τον Sean Berriman κατατάσσονται στην τέταρτη.

Οι οδηγοί αγωνίζονται με το Defender Dakar D7X-R, που προέρχεται από ένα Defender OCTA παραγωγής και έχει κατασκευαστεί για να συμμετάσχει στην κατηγορία «Stock» του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally-Raid. Η αγωνιστική έκδοση διατηρεί την ανθεκτική αρχιτεκτονική αμαξώματος D7x, το κιβώτιο ταχυτήτων, το σύστημα μετάδοσης κίνησης και τον V8 κινητήρα 4,4 λίτρων με διπλό τούρμπο του Defender OCTA, ενώ οι τροποποιήσεις για τον αγώνα περιλαμβάνουν ευρύτερο μετατρόχιο, αυξημένη απόσταση από το έδαφος, νέα ανάρτηση και βελτιωμένη ψύξη.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνολικής διαδρομής των 5.000 χλμ., που διαρκεί δύο εβδομάδες, τοDefender Rally υποστηρίζεται από τους επίσημους συνεργάτες: Castrol, YETI, Bilstein, Bell & Ross, Fortnite, καθώς και από τους προμηθευτές Shackleton και Alpinestars.

Ενώ οι οδηγοί διασχίζουν αμμόλοφους και βραχώδεις διαδρομές, η συνεργασία του Defender με την Epic Games δίνει τη δυνατότητα σε gamers από όλο τον κόσμο να οδηγήσουν ψηφιακά το Defender Dakar D7X-R, με την αντίστοιχη αγωνιστική εμφάνιση, στα παιχνίδια Fortnite και Rocket League.

Ο Jack Lambert, επικεφαλής τεχνικής ενσωμάτωσης του Defender Rally, δήλωσε: «Τι περιπέτεια έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, και είμαστε μόνο στη μέση του αγώνα. Όλη η ομάδα εργάζεται ασταμάτητα για να διασφαλίσει ότι τα Defender Dakar D7X-R αποδίδουν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Παράλληλα, έχουμε τρία πληρώματα παγκόσμιας κλάσης που κινούνται με μεγάλη επιδεξιότητα μέσα από μερικά από τα πιο απαιτητικά εδάφη της Σαουδικής Αραβίας. Το να προηγούμαστε στην κατηγορία Stock στη μέση του αγώνα αποτελεί απίστευτη επιτυχία για όλη την ομάδα, αλλά γνωρίζουμε καλά ότι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας. Η ομάδα παραμένει αποφασισμένη και προσηλωμένη να φέρει και τα τρία αυτοκίνητα και τα πληρώματα μέχρι το τέλος. Η συνέπεια θα είναι το κλειδί για να επιστρέψουν με επιτυχία και τα τρία Defender Dakar D7X-R με τα πληρώματά τους στη βάση.»

Η Sara Price, οδηγός του Defender Rally, δήλωσε: «Σήμερα ήταν υπέροχο να βρεθώ για πρώτη φορά στους αμμόλοφους με το Defender. Δεν είχα ξανά την ευκαιρία, οπότε ήταν κάτι άγνωστο για μένα. Αλλά λατρεύω τους αμμόλοφους – μεγάλωσα παίζοντας και διασκεδάζοντας στην άμμο με την οικογένειά μου. Το Defender με εντυπωσίασε: η απόδοσή του ήταν εξαιρετική και το απόλαυσα. Και το καλύτερο; Κερδίσαμε την ειδική διαδρομή, οπότε ήταν πραγματικά συναρπαστικό»!

Ο Rokas Baciuška, οδηγός του Defender Rally, δήλωσε: «Συνολικά ήταν μια μακρά και απαιτητική ημέρα – ξυπνήσαμε στις 6 το πρωί και επιστρέψαμε στη βάση μας αργά το βράδυ. Σήμερα η διαδρομή είχε μόνο άμμο και αμμόλοφους, αλλά τα καταφέραμε εξαιρετικά καλά. Μέχρι στιγμής όλα πηγαίνουν καλά και εξακολουθούμε να προηγούμαστε, απλώς πρέπει να συνεχίσουμε με αυτόν τον ρυθμό και να δούμε αν μπορούμε να τα καταφέρουμε μέχρι το τέλος».

Ο Stéphane Peterhansel, οδηγός του Defender Rally, δήλωσε: «Πρώτα απ’ όλα, πλέον έχουμε δοκιμάσει όλα τα διαφορετικά είδη διαδρομών. Το τελευταίο που αντιμετωπίσαμε ήταν οι αμμόλοφοι, και το αυτοκίνητο τα πήγε εξαιρετικά, κάτι που είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό. Δεν ήταν εύκολο, καθώς επρόκειτο για 200 χιλιόμετρα μόνο αμμόλοφοι, με μερικά τεχνικά δύσκολα κομμάτια και ανωμαλίες. Ωστόσο, οι μεγαλύτεροι αμμόλοφοι ήταν καταπληκτικοί, χάρη στον ισχυρό κινητήρα. Καταφέραμε από το πρωί μέχρι το τέλος της ειδικής να μην κολλήσουμε, και ο βασικός μας στόχος ήταν να φτάσουμε στο τέλος του αγώνα».

Απομένουν πλέον επτά ειδικές στο Ράλι Ντακάρ 2026.