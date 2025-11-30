Τίποτα δεν τελειώνει αν δεν το «πει» αυτός: ο Μαξ Φερστάπεν με αδιανόητη στρατηγική πήρε τεράστια νίκη στο Κατάρ και μείωσε τη διαφορά του στο -12 από τον Λάντο Νόρις που τερμάτισε τέταρτος. Δεύτερος ο Πιάστρι, τρίτος ο ασύλληπτος Σάινθ.

«Είναι σαν τον κακό στην ταινία τρόμου που δεν πεθαίνει με τίποτα».

Τάδε έφη (όχι Θώδη) ο Ζακ Μπράουν. Ο ισχυρός άντρας της ΜακΛάρεν χαρακτήρισε ως αγωνιστικά απέθαντο τον Μαξ Φερστάπεν πριν από λίγες μέρες και σήμερα, στο Κατάρ, ο Ολλανδός φρόντισε να τον επιβεβαιώσει στο έπακρο.

Γιατί, ξέρετε κάτι; Ο παγκόσμιος πρωταθλητής αρνήθηκε να πεθάνει γι' άλλη μια φορά, παρά το γεγονός πως ειδικά μετά το sprint race έδειχνε απλά θέμα χρόνου το ν' ακουστεί ο επιθανάτιος ρόγχος του.

Κι όμως: ο πιλότος της Ρεντ Μπουλ φόρεσε μέσα από το κράνος του τη μάσκα της Μορφής από το "Halloween" και βγήκε παγανιά: με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα «άρπαξε», από την 3η θέση, τον 2ο Νόρις και μετά, άρπαξε και την ευκαιρία να μπει αστραπιαία στα πιτ όταν Χούλκενμπεργκ και Γκασλί αποφάσισαν να παίξουν συγκρουόμενα και το SC βγήκε στην πίστα.

Οι δύο ΜακΛάρεν αποφάσισαν- άγνωστο γιατί- να μείνουν εκτός και έτσι, δεδομένου πως έπρεπε να κάνουν δύο πιτ υποχρεωτικά άπαντες στο Κατάρ- στο τέλος πυροβόλησαν εντέχνως τα πόδια τους, αφού έχασαν πολύ χρόνο για τις δικές τους στάσεις, τη στιγμή που ο έτερος διεκδικητής του τίτλου «κέρδισε» ένα κατά τη διάρκεια που ήταν μέσα το Α.Α.

Ο Φερστάπεν πήρε, έτσι, μία παντελώς αναπάντεχη νίκη σε μια πίστα που φανερά δεν ταίριαζε στην Ρεντ Μπουλ, πήγε στο -12 από την κορυφή και δικαιούται να ελπίζει. Θα πάρει το 5ο σερί πρωτάθλημα; Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έχει ελπίδες, όμως; Ε, για τον Μαξ μιλάμε...

Ο (κυρίαρχος μέχρι την... απερισκεψία της ΜακΛάρεν να τον αφήσει έξω υπό το SC) Όσκαρ Πιάστρι τερμάτισε δεύτερος και καταϊδρωμένος, μένοντας ουσιαστικά εκτός διεκδίκησης τίτλου, καθώς κυνηγάει πια ένα θαύμα στο Άμπου Ντάμπι. Κρίμα, για τον ίδιο, καθώς μέχρι και το καλοκαίρι ήταν το νο1 φαβορί για να εκθρονίσει τον τύπο με το 1 στο ρύγχος.

«...»

Πάει να πει, τα λόγια στερεύουν για τον Κάρλος Σάινθ. Ο πιλότος της Ουίλιαμς συνέχιζε το εκτός λογικής δεύτερο μισό του στο πρωτάθλημα, παίρνοντας ακόμα ένα βάθρο. Αν το έπος είχε πρόσωπο, θα ήταν αυτό του Smooth Operator.

Και ο Νόρις; Ο (σχεδόν βέβαιος πρωταθλητής μέχρι πριν και το Κατάρ) έμπλεξε στην κίνηση μετά το 2ο πιτ και θα τερμάτιζε 5ος, όμως ευτυχώς για τον ίδιο γλίστρησε ο Αντονέλι στο τέλος και του «χάρισε» τη 4η θέση μαζί με +2 βαθμούς. Πλέον, του αρκεί ένα βάθρο για να κλειδώσει το πρωτάθλημα...

Qatar GP complete with more points in the bag for Lando and Oscar ✅



Bring on Abu Dhabi 👊#McLaren | #QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/XTPpP3DRsP — McLaren (@McLarenF1) November 30, 2025

Αντονέλι, Ράσελ, Αλόνσο, Λεκλέρκ, Λόσον και Τσουνόντα συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη δεκάδα ενός εξαιρετικά ενδιαφέροντος αγώνα, ιδίως από τη στιγμή που είχε τέτοια κατάληξη. Α, για όσους ψάχνετε τον Χάμιλτον, ήταν 12ος...

Ένα grand prix, λοιπόν. Ένας «τελικός». Με τον Λάντο Νόρις ως τεράστιο φαβορί για τον παγκόσμιο τίτλο, τον Πιάστρι «εξοντωμένο» και τον μπαμπούλα να τρέχει για το ακατόρθωτο.

Γνωρίζουμε όλοι πως στο τέλος οι «κακοί» ηττώνται στις ταινίες.

Τις περισσότερες φορές, παιδιά. Τις περισσότερες.

Όχι όλες...

Βαθμολογία οδηγών

1) Νόρις 408

2) Φερστάπεν 396

3) Πιάστρι 392

4) Ράσελ 309

5) Λεκλέρκ 230

6) Χάμιλτον 152

7) Αντοτέλι 150

8) Άλμπον 73

9) Σάινθ 64

10) Χάτζαρ 51

11) Χούλκενμπεργκ 49

12) Αλόνσο 48

13) Μπέρμαν 41

14) Λόσον 38

15) Τσουνόντα 33

16) Οκόν 32

17) Στρολ 32

18) Γκασλί 22

19) Μπορτολέτο 19

20) Κολαπίντο 0

21) Ντούχαν 0

Βαθμολογία κατασκευαστών

1) ΜακΛάρεν 800

2) Μερσέντες 459

3) Ρεντ Μπουλ 426

4) Φεράρι 382

5) Ουίλιαμς 137

6) Ρέισινγκ Μπουλς 92

7) Άστον Μάρτιν 80

8) Χάας 73

9) Σάουμπερ 68

10) Αλπίν 22