Το αγωνιστικό όνειρο του Λάντο Νόρις για το sprint race της Βραζιλίας πραγματοποιήθηκε: 1-4-DNF. Όπου «1» ο νικητής Νόρις, τέταρτος ο Φερστάπεν, εκτός αγώνα ο Πιάστρι. Στο 2-3 η Μερσέντες, με Αντονέλι και Ράσελ.

Όταν παίρνει φόρα, φόρα... ανηφόρα, ούτε ο (μηχανοκίνητος) θεός ο ίδιος δεν τον σταματά: μετά τον θρίαμβό του στο Μεξικό ο Λάντο Νόρις πήγε σούζα και στην Βραζιλία.

Ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας πήρε πειστικά την pole για το sprint race χθες και σήμερα, με το που έσβησαν τα κόκκινα φώτα απλά χάθηκε στο βάθος. Παρά το γεγονός πως στο τέλος τα πίσω ελαστικά της (άπιαστης) ΜακΛάρεν του άρχισαν να χάνουν σε απόδοση, ο Βρετανός είδε πρώτος την καρό σημαία κι έβαλε 8 πολύτιμους πόντους στο σακούλι.

Τα πράγματα για τον Λάντο έγιναν απείρως καλύτερα «χάρη» στη χαζομάρα του Πιάστρι. Ο Αυστραλός πάτησε τελείως άτσαλα το κερμπ, έχασε τον έλεγχο και βγήκε εκτός αγώνα, εγκαταλείποντας σε 2ο σερί sprint race και μένοντας, πια, στο -9 από την κορυφή.

Η Μερσέντες, ως είθισται μετά από ένα κακό φεγγάρι, αίφνης αναστήθηκε και ήταν καταπληκτική, παίρνοντας τις θέσεις 2 και 3 του βάθρου. Αυτή τη φορά ο Αντονέλι ήταν εκείνος που τερμάτισε μπροστά από τον Ράσελ, ενώ ο Κίμι πίεσε στους 2 τελευταίους γύρους ακόμη και για τη νίκη. Ο Νόρις, όμως, είχε διαφορετική γνώμη.

Φερστάπεν (στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος η Ρεντ Μπουλ φαίνεται ότι... δεν), Λεκλέρκ, Αλόνσο, Χάμιλτον και Γκασλί συμπλήρωσαν τη βαθμολογούμενη 8άδα ενός sprint race που- όπως η συντριπτική πλειονότητά τους- δε θα χαραχτεί ακριβώς και στη μνήμη μας για πάντα.

Επόμενη στάση; Κατατακτήριες δοκιμές στις 20:00.

Εκεί που ο Νόρις περιμένουμε να... πετάξει;

Τι, όχι;