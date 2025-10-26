MENU
Θρίαμβος του Αλεξ Μάρκεθ στην Μαλαισία (vid)

Auto - Moto
Ο Ισπανός αναβάτη, Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος έχει εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, πίσω από τον αδελφό του Μαρκ (σ.σ. έχει κατακτήσει τον τίτλο), επικράτησε σήμερα (26/10) στο Γκραν Πρι Μαλαισίας στην πίστα της Σεπάνγκ.

Ο αναβάτης της Ducati-Gresini τερμάτισε μπροστά από τον συμπατριώτη του Πέδρο Ακόστα (KTM), ο οποίος τερμάτισε δεύτερος και ισοφάρισε την καλύτερη επίδοσή του στην κατηγορία elite. Ο Τζόαν Μιρ (Honda), παγκόσμιος πρωταθλητής του 2020, συμπλήρωσε το... ισπανικό βάθρο στο τέλος αυτού του 20ού γύρου (από τους 22) της σεζόν.

Εκκινώντας από την pole position, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του 2022-2023, Φραντσέσκο Μπανιαϊά, αναγκάσθηκε να αποσυρθεί τρεις γύρους πριν το τέλος, προφανώς αντιμετωπίζοντας πρόβλημα με την Ducati του ενώ ήταν στην τρίτη θέση του αγώνα.

Ο Γάλλος παγκόσμιος πρωταθλητής του 2021, Φάμπιο Καρτάραρο, τερμάτισε πέμπτος με την Yamaha του, ενώ οι τραυματίες Μαρκ Μάρκεθ (Ducati) και Χόρχε Μαρτίν (Aprilia), δεν ταξίδεψαν στη Μαλαισία.

