Τρομακτικό ατύχημα στο Moto GP της Μαλαισίας: Συγκρούστηκαν δυο αναβάτες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο (vid)

Σοβαρό ατύχημα έγινε στο Moto GP της Μαλαισίας, με δύο αναβάτες να τραυματίζονται.

«Πάγωσαν» στο Moto GP της Μαλαισίας με τη σύγκρουση δύο αναβατών, στον γύρο σχηματισμού του Moto 3.

Ο Χοσέ Αντόνιο Ρουέδα με ταχύτητα πάνω στον Νόα Ντέτγουιλερ, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν. Η διαδικασία διακόπηκε και αμέσως ελικόπτερο μπήκε στην πίστα για την αεροδιακομιδή των δύο αναβατών στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.

Παρά τη σοκαριστική σύγκρουση, οι διοργανωτές αποφάσισαν να διεξαχθούν κανονικά οι αγώνες, προχωρώντας σε μια μικρή τροποποίηση του προγράμματος.