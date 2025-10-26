Τρομακτικό ατύχημα στο Moto GP της Μαλαισίας: Συγκρούστηκαν δυο αναβάτες και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο (vid)

«Πάγωσαν» στο Moto GP της Μαλαισίας με τη σύγκρουση δύο αναβατών, στον γύρο σχηματισμού του Moto 3.
Ο Χοσέ Αντόνιο Ρουέδα με ταχύτητα πάνω στον Νόα Ντέτγουιλερ, με αποτέλεσμα και οι δύο να τραυματιστούν. Η διαδικασία διακόπηκε και αμέσως ελικόπτερο μπήκε στην πίστα για την αεροδιακομιδή των δύο αναβατών στο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, και οι δύο είχαν τις αισθήσεις τους και δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους.
Παρά τη σοκαριστική σύγκρουση, οι διοργανωτές αποφάσισαν να διεξαχθούν κανονικά οι αγώνες, προχωρώντας σε μια μικρή τροποποίηση του προγράμματος.
8:00 - MotoGP
9:30 - Moto2
Esto son los nuevos horarios para el #MalaysiaGP después de que la categoría pequeña se atrasase por este accidente de José Antonio Rueda y Dettwiler.
Los pilotos han sido trasladados al hospital. pic.twitter.com/KD3HXtPaAC