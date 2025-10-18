Έτσι... κοπανούν οι πρωταθλητές: Λάθος Πιάστρι, εκτός sprint race και οι 2 ΜακΛάρεν! (vid)

Ο Αυστραλός πρωτοπόρος της βαθμολογίας προφανώς αγνόησε ότι υπάρχουν κι άλλα μονοθέσια στην πίστα, πήγε να «βουτήξει» στην εσωτερική για ν' «αρπάξει» τον team-mate του με αποτέλεσμα να χτυπήσουν μεταξύ τους- με τη... βοήθεια του Χούλκενμπεργκ- και να βγουν εκτός sprint race!
Πράγμα που σημαίνει πως οι δύο κύριοι διεκδικητές του τίτλου θα πάρουν από 0 βαθμούς, προς «όφελος» του Μαξ Φερστάπεν...
Δείτε τι ακριβώς συνέβη:
OSCAR PIASTRI AND LANDO NORRIS ARE INVOLVED!!!!!!!!!!!!! THE TWO MCLAREN’S HAVE CRASHED OUT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!#USGP @AlwaysRaceDay pic.twitter.com/FzZiAVSetE— Mr Matthew CFB (@MrMatthew_CFB) October 18, 2025