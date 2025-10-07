Μαρκ Μάρκεθ: Κάταγμα στον ώμο – Εκτός για τα δύο τελευταία Grand Prix της χρονιάς

Εκτός δράσης για τους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς θα μείνει ο Μαρκ Μάρκεθ, καθώς υπέστη κάταγμα στον δεξιό του ώμο.

Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati, που είχε ήδη εξασφαλίσει τον παγκόσμιο τίτλο, τραυματίστηκε έπειτα από πτώση στο Grand Prix της Ινδονησίας. Το ατύχημα προκλήθηκε όταν ο Μάρκο Μπετσέκι (Aprilia) ακούμπησε τον πίσω τροχό της μοτοσικλέτας του Μάρκεθ, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να χάσει την ισορροπία του και να βρεθεί στο έδαφος.

Οι ιατρικές εξετάσεις έδειξαν κάταγμα και τραυματισμό στους συνδέσμους του ώμου, ευτυχώς όμως χωρίς να συνδέεται με τους παλιούς του τραυματισμούς στο ίδιο σημείο, το οποίο είχε ήδη χειρουργηθεί τέσσερις φορές. Ο 32χρονος πρωταθλητής δεν θα χρειαστεί νέα επέμβαση, αλλά θα ακολουθήσει συντηρητική αποκατάσταση με πλήρη ανάπαυση και ακινητοποίηση του ώμου.

Ο Μάρκεθ έχει ήδη επιστρέψει στη Μαδρίτη για θεραπεία και αποκατάσταση, όμως θεωρείται βέβαιο πως δεν θα συμμετάσχει στα Grand Prix της Αυστραλίας (17–19 Οκτωβρίου) και της Μαλαισίας (24–26 Οκτωβρίου).

«Ευτυχώς, ο τραυματισμός δεν είναι σοβαρός, αλλά είναι σημαντικό να σεβαστούμε τον χρόνο ανάρρωσης», δήλωσε ο Μάρκεθ και πρόσθεσε: «Στόχος μου είναι να επιστρέψω πριν από το τέλος της σεζόν, αλλά χωρίς να βιαστώ, βάσει των συστάσεων των γιατρών. Οι προσωπικοί και ομαδικοί μου στόχοι έχουν επιτευχθεί, οπότε τώρα η προτεραιότητα είναι να αναρρώσω καλά και να επιστρέψω στο 100%».