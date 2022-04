Ανέλαβε τη Χάλεπ ο Μουράτογλου!

Ο διάσημος Γάλλος, μέχρι πρότινος κόουτς της Σερένα Γουίλιαμς, ξεκαθάρισε πως πήρε το πράσινο φως από την Αμερικανίδα για να ξεκινήσει μια νέα συνεργασία, έστω και για μικρό διάστημα. Να δούμε αν αυτό σημαίνει ότι απλά χωρίζουν οι δρόμοι τους ή πως έρχεται η απόσυρση της θρυλικής τενίστριας...

«Σήμερα ξεκινάω ένα νέο κεφάλαιο στην προπονητική μου καριέρα», έγραψε ο μέντορας του Στέφανου Τσιτσιπά στα social media. «Είμαι πλέον ο full-time προπονητής της Σιμόνα Χάλεπ. Τους τελευταίους μήνες κατάλαβα πόσο μου είχε λείψει η προπονητική, είναι το πάθος της ζωής μου, και ακόμα πιστεύω ότι έχω πολλά να δώσω. Η Σιμόνα ήρθε στην ακαδημία πριν το Indian Wells για να ένα προπονητικό μπλοκ και πέρασα μερικές φορές από τις προπονήσεις της. Στο τέλος της εβδομάδας, με ρώτησε αν ήμουν διαθέσιμος για να την αναλάβω. Έχω τον μεγαλύτερο σεβασμό για εκείνη, αλλά δεν υπήρχε περίπτωση εκείνη τη στιγμή. Μερικές εβδομάδες αργότερα, είχα μια συζήτηση με τη Σερένα και η πόρτα άνοιξε για μένα, τουλάχιστον για μικρό διάστημα, για να δουλέψω με κάποιον άλλο. Θα σας ενημερώσω για ό,τι έρχεται σύντομα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά τη μακροχρόνια συνεργασία με τον Ντάρεν Κέιχιλ, η άλλοτε Νο.1 τενίστρια στον κόσμο δεν είχε καταφέρει να βρει έναν «μόνιμο» προπονητή για να τη βοηθήσει να επιστρέψει στην κορυφή.

I am now the full-time coach of @Simona_Halep. pic.twitter.com/MRlkmeJyhw