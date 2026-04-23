Δέος: Το court προπόνησης που στήθηκε στο «Μπερναμπέου» (pic)

Κάποιοι από τους συμμετέχοντες στο Open της Μαδρίτης θα έχουν την τύχη να προπονηθούν στην έδρα της Ρεάλ!

Το Madrid Open είναι σε εξέλιξη και το επιβλητικό «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» έγινε... προπονητήριο, ώστε οι συμμετέχοντες του 1000αριού τουρνουά να προετοιμαστούν δίχως να ανησυχούν για τις καιρικές συνθήκες. Η πανοραμική εικόνα προκαλεί... δέος!

🎾 La pista de entrenamiento del @MutuaMadridOpen en el Bernabéu. pic.twitter.com/o8kZ2maTZK — Germán R. Abril (@gerebit0) April 23, 2026



Σήμερα, μάλιστα, έγιναν τα εγκαίνια, με Γιανίκ Σίνερ και Ράφα Ναδάλ, ενώ από μεριάς της «Βασίλισσας» έκαναν την εμφάνισή τους ο πρόεδρος, Φλορεντίνο Πέρεθ και οι ποδοσφαιριστές, Τιμπό Κουρτουά και Τζουντ Μπέλινγχαμ. Έγινε και ματς διπλού!

Παρούσα ήταν και η Ίγκα Σβιόντεκ, καθώς και οι διευθυντές τους τουρνουά Φελιθιάνο Λόπεθ και Γκαρμπίνιε Μουγουρούθα.