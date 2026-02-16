«Πέταξε» στο Νο.34 η Σάκκαρη

Χάρη στην εκπληκτική πορεία της στην Ντόχα, η Μαρία Σάκκαρη έκανε μεγάλο άλμα στην παγκόσμια κατάταξη!

Συγκεκριμένα, η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια σκαρφάλωσε στο Νο.34 του ranking αυτή την εβδομάδα, κερδίζοντας 18 ολόκληρες θέσεις!

Kαι αυτό έχει και μεγάλη σημασία εν όψει Indian Wells, καθώς η Μαρία ενδέχεται να είναι seeded στη διοργάνωση και να έχει μπάι στον πρώτο γύρο.

Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να βρίσκεται στις πρώτες 32 του ταμπλό, οπότε αυτή τη στιγμή δεν είναι στο χέρι της, καθώς θα μείνει εκτός δράσης μέχρι το 1000άρι της Καλιφόρνια. Στο live ranking, πάντως, είναι τώρα στο Νο.31 του κόσμου.

Η ουσία, βέβαια, είναι ότι έχει αφήσει πολύ θετικά μηνύματα τη φετινή σεζόν και έχει περιθώριο να βάλει άφθονους βαθμούς στην τσέπη!

Κατά τα άλλα, την πρώτη της εμφάνιση στο Top 10 έκανε η Βικτόρια Εμπόκο (+3), φιναλίστ της Ντόχα, ενώ η νικήτρια Καρολίνα Μούχοβα ανέβηκε στο Νο.11 (+8).

Στους άνδρες, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχασε μια θέση και είναι στο Νο.33 του κόσμου. Ελπίζει σε μια καλή πορεία στην Ντόχα αυτή την εβδομάδα, καθώς ακολουθεί το Ντουμπάι, όπου καλείται να υπερασπιστεί τον τίτλο!

Στο μεταξύ, στο Top 100 επέστρεψε στα 40 του χρόνια ο Σταν Βαβρίνκα, ανεβαίνοντας από το Νο.106 στο Νο.98.