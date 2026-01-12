Αποσύρεται ο Μίλος Ράονιτς

Ο Μίλος Ράονιτς, άλλοτε Νο.3 στον κόσμο, ανακοίνωσε ότι ολοκληρώνει (και επισήμως) τη σπουδαία καριέρα του.

«Έφτασε η στιγμή, αποσύρομαι από το τένις», ανέφερε σε ανάρτησή του στα social media. «Είναι μια στιγμή που ξέρεις ότι κάποτε θα έρθει, αλλά με κάποιον τρόπο ποτέ δεν νιώθεις πραγματικά έτοιμος γι’ αυτήν. Αυτή είναι όσο έτοιμος θα μπορούσα ποτέ να είμαι».

Ο 35χρονος Καναδός αποχαιρετάει το tour με οκτώ τίτλους καριέρας, ενώ το 2016 είχε φτάσει μέχρι τον τελικό του Wimbledon. Συνολικά σημείωσε 383 νίκες και ξεχώρισε για το πανίσχυρο σερβίς του, το οποίο του χάρισε το ρεκόρ των 47 άσων σε ένα ματς στο Queen's το 2024.

Ταλαιπωρήθηκε από αρκετούς τραυματισμούς κατά τη διάρκεια της καριέρας του και δεν τον είχαμε δει στα γήπεδα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, οπότε δεν είναι έκπληξη η απόσυρσή του.

«Τι ακολουθεί;», κατέληξε στην ανακοίνωσή του. «Δεν θα κόψω ταχύτητα. Υπάρχει ακόμα τόση ζωή να ζήσω, και είμαι το ίδιο παρακινημένος και διψασμένος όσο ήμουν το 2011, όταν έκανα το μεγάλο βήμα στο tour. Θα βάλω την ίδια προσπάθεια και ένταση στο επόμενο βήμα. Αν μπορέσω να κυνηγήσω την ίδια αριστεία όπως στο τένις, προσπαθώντας απλώς να γίνομαι καλύτερος κάθε μέρα, τότε ας δούμε πού θα με οδηγήσει αυτό».