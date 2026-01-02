Επιβεβαίωσε τον γάμο με τον Μητσοτάκη η Σάκκαρη: «Εύχομαι όλος ο κόσμος να βρει έναν τέτοιο σύντροφο»! (vid)

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια επιβεβαίωσε τον επικείμενο γάμο της με τον γιο του πρωθυπουργού, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον γιο του πρωθυπουργό, Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, αποκάλυψη την οποία έκανε ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανήμερα της Πρωτοχρονιάς.

Ο γάμος πρόκειται να πραγματοποιηθεί το 2027, ενώ την είδηση επιβεβαίωσε και η ίδια σε δηλώσεις της μετά τη μεγάλη νίκη της επί της Ναόμι Οσάκα για το United Cup.

Αφού ο δημοσιογράφος τη συνεχάρη για τον αρραβώνα της, εκείνη τον ευχαρίστησε και δήλωσε:

«Είμαι μια τυχερή κοπέλα. Πραγματικά εύχομαι κάθε άνθρωπος στον κόσμο να βρει έναν σύντροφο με τον οποίο να μοιράζεται την αγάπη αυτή που έχουμε με τον αρραβωνιαστικό μου πια. Είμαι πολύ τυχερή, είναι εκπληκτικός και μου δίνει μεγάλη δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσω προς την επίτευξη των στόχων μου».