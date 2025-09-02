Χωρίς φρένα στη Νέα Υόρκη ο Αλκαράθ! (vids)

Ένα ακόμα βήμα προς την κατάκτηση του έκτου Grand Slam τίτλου του έκανε στη Νέα Υόρκη ο Κάρλος Αλκαράθ!

Εντυπωσιακός για άλλη μια φορά ο 22χρονος Ισπανός (Νο.2), άφησε έξω με 6-4, 6-2, 6-4 τον Γίρι Λεχέτσκα (Νο.21) σε λιγότερο από 2 ώρες και πέρασε στην τετράδα US Open χωρίς να έχει χάσει ακόμα σετ!

Αυτός είναι ο ένατος major ημιτελικός για τον νεαρό τενίστα και για να καταλάβετε πόσο μεγάλο είναι αυτό το επίτευγμα, οι μόνοι παίκτες που είχαν περισσότερους σε ηλικία κάτω των 23 είναι οι Ράφα Ναδάλ και Μπόρις Μπέκερ (10)! Ο Καρλίτος «συγκατοικεί» στη δεύτερη θέση με τους θρυλικούς Ματς Βιλάντερ και Μπιορν Μποργκ!

Συνολικά έχει χάσει μόνο δύο φορές σε ημιτελικά, ενώ πέντε φορές κέρδισε τον τίτλο και μία έχασε στον τελικό, μόλις πριν μερικές εβδομάδες από τον Γιάνικ Σίνερ στο Wimbledon.

Τώρα, βέβαια, ανεβαίνει ο πήχης για τον Κάρλος, καθώς θα παίξει στoυς «4» με τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Τέιλορ Φριτζ. Αν λάβουμε υπ' όψιν την παράδοση, το μεγάλο φαβορί είναι ο Νόλε που έχει 10/10 απέναντι στον Αμερικανό, περσινό φιναλίστ της διοργάνωσης.

Σημειώστε ότι εκτός των άλλων, ο Αλκαράθ έχει και 11 συνεχόμενες νίκες, καθώς πήγε στη Νέα Υόρκη με τον τίτλο του Σινσινάτι.

Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες, το πρώτο εισιτήριο για τα ημιτελικά πήρε η Τζέσικα Πεγκούλα, που σταμάτησε με 6-3, 6-3 την Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και φιλοδοξεί να περάσει στον τελικό για δεύτερη σερί χρονιά.

Απέναντί της θα βρει τη νικήτρια του ματς ανάμεσα στην κάτοχο του τίτλου Αρίνα Σαμπαλένκα και τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα.

The US Open is a Par 7, and Carlos Alcaraz is on pace.



🏌️‍♂️

🏌️‍♂️

🏌️‍♂️

🏌️‍♂️

🏌️‍♂️

⏳

⏳ pic.twitter.com/S8roELmBwo — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025

11 wins on the bounce and Carlitos is into his 8th Grand Slam semifinal! pic.twitter.com/2V7kVcsayj — US Open Tennis (@usopen) September 2, 2025