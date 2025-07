Χωρίς... Tsitsidosa το μεικτό διπλό στη Νέα Υόρκη

Οι διοργανωτές ανακοίνωσαν τις 25 ομάδες της entry list και 16 από αυτές θα παίξουν στο event που θα διεξαχθεί 19-20 Αυγούστου στη Νέα Υόρκη. Oι οκτώ θα μπουν με το combined ranking τους στις 28 του μήνα, ενώ οι άλλες θα πάρουν wild card και θα ανακοινωθούν αργότερα.

Πέρα από την απουσία των Τσιτσιπά-Μπαδόσα από τη λίστα, μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμμετοχή της Βίνους Γουίλιαμς, που θα έχει ως παρτενέρ τον Ράιλι Οπέλκα. Εννοείται ότι η θρυλική Αμερικανίδα θα πάρει μια από τις wild cards!

Θυμίζουμε ότι η διοργάνωση θα διεξαχθεί για πρώτη φορά πριν από το «βασικό» τουρνουά που θα ξεκινήσει στις 24 Αυγούστου.

25 teams have officially entered the reimagined US Open Mixed Doubles Championship.



