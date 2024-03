Ρούνε: «Έπρεπε να είχα αποσυρθεί»

«Δυστυχώς αυτό ήταν το τέλος του Miami Open», ανέφερε στα social media o 20χρονος Δανός, Νο.7 στον κόσμο. «Ήξερα πως δεν ένιωθα 100% καλά σήμερα, όμως δεν φανταζόμουν ότι το επίπεδο ενέργειας θα ήταν τόσο χαμηλό. Κοιτάζοντας πίσω, νομίζω πως θα έπρεπε να είχα αποσύρει τη συμμετοχή μου. Αλλά πάντα είναι δύσκολο αυτό, επειδή έκανα προετοιμασία και ήθελα να παίξω για μια εβδομάδα. Ώρα να επιστρέψω στην Ευρώπη. Σε ευχαριστώ για τη στήριξη Μαϊάμι».

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 24χρονος Ούγγρος χρειάστηκε μόλις 59 λεπτά για να ολοκληρώσει τον αγώνα και να κλείσει ραντεβού στους «32» με τον Άλεξ Πόπιριν.

Unfortunately this was the end of @MiamiOpen . I knew I wasn’t feeling 100% well today but I didn’t imagine my energy level would be so low. Looking back I should’ve pulled out . But it’s always difficult because I had been preparing and wanting to play for a week. Time to go… pic.twitter.com/ebjauGo4T7