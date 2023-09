Χωρίς φρένα η Σάκκαρη, πάει για τίτλο και στο Τόκιο! (vid)

Ασταμάτητη η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.6), υπέταξε την 29χρονη Γαλλίδα (Νο.10) με 6-2, 6-2 σε 79 λεπτά και έχει τώρα μεγάλο ραντεβού με την Τζέσικα Πεγκούλα στην τετράδα (30/9, 07.30-08.00).

Η Μαρία μετράει επτά σερί νίκες στο tour για πρώτη φορά στην καριέρα της και, μάλιστα, έχει και 14 διαδοχικά κερδισμένα γκέιμ!

Μετά από εκείνο το ξέσπασμά της στο US Open, όταν σκεφτόταν ακόμα και να βάλει πρόωρο τέλος στη σεζόν, έχει επικρατήσει στα οκτώ από τα τελευταία εννιά ματς της και πάει φουλ για πρόκριση στο WTA Finals!

Πού να το φανταζόταν αυτό όταν γνώριζε την οδυνηρή ήττα από τη Ρεμπέκα Μασαρόβα στον πρώτο γύρο της Νέας Υόρκης...

Εκτός των άλλων, θα είναι ο όγδοος φετινός ημιτελικός της (2-5 το ρεκόρ της) και πραγματικά δείχνει ικανή να κερδίσει τον δεύτερο διαδοχικό της τίτλο. Δεν την επηρέασε καν το ταξίδι από το Μεξικό στην Ιαπωνία!

Ήταν φανερό ότι η αδυναμία κατάκτησης τίτλων μετά το Ραμπάτ το 2019 ήταν κυρίως ζήτημα ψυχολογικό... Τώρα, λοιπόν που βρήκε τον δρόμο, ίσως και να αλλάξει ολόκληρη η καριέρα της!

Η Μαρία μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και με δύο συνεχόμενα μπρέικ προηγήθηκε με 4-0, σβήνοντας ένα μπρέικ πόιντ της Γκαρσιά. Στη συνέχεια σέρβιρε εξαιρετικά και παρότι δεν μπόρεσε να καθαρίσει το σετ στο σερβίς της Γαλλίδας, το έκανε όταν πήρε τις μπάλες στα χέρια της στο 5-2.

Το ίδιο καλή ήταν και στο δεύτερο σετ, όπου πήρε το προβάδισμα με μπρέικ στο τρίτο γκέιμ (2-1). Στο επόμενο γκέιμ μάλλον όλα τελείωσαν οριστικά, καθώς η Γκαρσιά δεν μπόρεσε να εκμεταλλευτεί καμία από τις tτρεις ευκαιρίες της και παρέμεινε σε απόσταση ενός μπρέικ.

Έχασε και το σερβίς της ξανά στο έβδομο γκέιμ (5-2), οπότε έδωσε το δικαίωμα στη Μαρία να σφραγίσει την πρόκριση στο σερβίς της αμέσως μετά. Με ψυχολογία νικήτριας και με... φόρα από Γουαδαλαχάρα, η Νο.6 τενίστρια στον κόσμο έκλεισε τον αγώνα στο τρίτο ματς πόιντ της, σημειώνοντας τρίτη σερί νίκη επί της Γκαρσιά (3-3 το head to head). Την είχε λυγίσει και στα ημιτελικά του Guadalajara Open.

Κόντρα στην Πεγκούλα έχει πέντε νίκες σε οκτώ αγώνες, με την τελευταία να έχει σημειωθεί στα ημιτελικά της Ουάσινγκτον (2-1). Έπαιξαν φέτος και στα ημιτελικά της Ντόχα, όπου η 29χρονη Αμερικανίδα (Νο.4) είχε πάρει τη νίκη στα τρία σετ.

Στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν οι Ρωσίδες Βερόνικα Κουντερμετόβα και Αναστάσια Παβλιουτσένκοβα.

SEVEN straight for Sakkari 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥



In contention for @WTAFinals qualification, @mariasakkari keeps her winning streak going to progress to the Tokyo semifinals!#TorayPPO pic.twitter.com/1Catjg3l1h