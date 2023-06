Aποβολή ομάδας στο διπλό! (vids)

Η αλήθεια είναι ούτε η πράξη ήταν εσκεμμένη, ούτε η μπάλα έφυγε με δύναμη, οπότε ο umpire έδωσε αρχικά warning.

Όταν λόγω του σοκ το κορίτσι άρχισε να κλαίει, οι Μπούζκοβα/Σορίμπες άρχισαν να ζητούν την αποβολή των αντιπάλων τους, αίτημα που έγινε δεκτό όταν μπήκε στο court ο supervisor.

Η κίνηση των Μπούζκοβα/Σορίμπες, πάντως, σχολιάστηκε αρνητικά στα social media, καθώς ο περισσότερος κόσμος θεωρεί ότι δεν είχαν καμία δουλειά να προσπαθήσουν να επηρεάσουν την απόφαση του διαιτητή, για μια κίνηση που σίγουρα δεν ήταν ηθελημένη.

Για την ιστορία, το σκορ ήταν 7-6(1), 1-3 όταν συνέβη το περιστατικό.

Miyu Kato & Aldila Sutjiadi just got defaulted as Kato hit a ball girl accidentally at 6-7(1), 3-1.



Ball girl is okay but got scared & started crying. Kato went to check on her & apologize but nothing could be done — supervisor called, default confirmed. pic.twitter.com/1mLA951AOc