Πρώτη φορά στους «16» ο Μεντβέντεφ (vid)

Εξαιρετικός ο Νο.3 τενίστας στον κόσμο, λύγισε τον 26χρονο Ισπανό (Νο.38) με 3-6, 6-1, 6-3 σε 1 ώρα και 55 λεπτά και πέρασε στους «16» της διοργάνωσης για πρώτη φορά στην καριέρα του. Για την ακρίβεια, μέχρι φέτος δεν είχε νίκη στη Ρώμη!

Ο 27χρονος Ρώσος, που έχει μαθηματικές ελπίδες να «γκρεμίσει» τον Νόβακ Τζόκοβιτς από το Νο.2 του κόσμου, θα παίξει στη συνέχεια με Τζέι Τζέι Γουλφ ή Σάσα Ζβέρεφ.

Στις γυναίκες, για πρώτη φορά προκρίθηκε στη φάση των «8» η Ελένα Ριμπάκινα, που νίκησε εύκολα τη Μαρκέτα Βοντρούσοβα με 6-3, 6-3 σε 72 λεπτά. Η φιναλίστ του Australian Open και περσινή νικήτρια του Wimbledon περιμένει στην επόμενη φάση μια εκ των Ίγκα Σβιόντεκ, Ντόνα Βέκιτς.

Enjoying himself on the clay! 😉@DaniilMedwed moves into the last 16, defeating Zapata Miralles 3-6 6-1 6-3 💪 pic.twitter.com/T11AmaGjWB