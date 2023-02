Δέκατη σερί νίκη για Μεντβέντεφ (vids)

Ο 27χρονος Ρώσος, Νο.7 στον κόσμο, νίκησε τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι (Νο.111) με 6-4, 6-2 και πέρασε στη φάση των «16» του Dubai Tennis Championships (ATP 500). Εκεί θα βρει τον Αλεξάντερ Μπούμπλικ, που είδε τον Αλεξάνταρ Λαζάροφ να εγκαταλείπει την αναμέτρησή τους στο 6-4, 1-0.

Ο Μεντβέντεφ έφυγε νικητής από το Ρότερνταμ και την Ντόχα και φιλοδοξεί, φυσικά, να συνεχίσει την αήττητη πορεία του και στο Ντουμπάι. Εδώ, βέβαια, τα πράγματα είναι... λίγο πιο δύσκολα, καθώς ενδέχεται να συναντήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς στα προημιτελικά.

Στον δεύτερο γύρο πέρασε έστω και με μεγάλη δυσκολία ο Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, που μετά από τρίωρη μάχη απέκλεισε με 7-6(4), 3-6, 6-3 τον Μαξίμ Κρέσι των 27 άσων και 25 διπλών λαθών! Ο 22χρονος Καναδός θα παίξει στη συνέχεια με τον Λορέντζο Σονέγκο.

Make that 10 wins in a row! 🤝 @DaniilMedwed secures a 6-4, 6-2 passage past Arnaldi @DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/icN7ofF67T

Dubai debut ✅



Three hours in the making, @felixtennis fends off Cressy 7-6(4), 3-6, 6-3@DDFTennis | #DDFTennis pic.twitter.com/APTyPMZ2No