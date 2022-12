Η απίστευτη entry list της Αδελαΐδας

Αρκεί να αναφέρουμε μερικούς από τους παίκτες που επέλεξαν να αρχίσουν από εκεί την «εκστρατεία» τους για τη νέα σεζόν: Νόβακ Τζόκοβιτς, Ντανίλ Μεντβέντεφ, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Χόλγκερ Ρούνε, Γιάνικ Σίνερ, Ντένις Σαποβάλοφ!

Θυμίζουμε ότι στο United Cup μετέχει η Ελλάδα με τους Στέφανο Τσιτσιπά, Μιχάλη Περβολαράκη, Πέτρο Τσιτσιπά, Στέφανο Σακελλαρίδη, Μαρία Σάκκαρη, Δέσποινα Παπαμιχάλη, Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου και Σαπφώ Σακελλαρίδη.

Η εθνική θα παίξει στη φάση των ομίλων με Βουλγαρία και Βέλγιο, κυνηγώντας την πρώτη θέση που οδηγεί στα πλέι οφ της διοργάνωσης.

