Ο Άλιμος ανακοίνωσε τη Μάρω Παπαδοπούλου

Ο Άλιμος προχώρησε σε μία σημαντική προσθήκη αυτή της 19χρονης περιφερειακού Μάρως Παπαδοπούλου, η έχει αγωνιστεί σε: Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Πανιώνιο.

Η ανακοίνωση του Αλίμου: «Ο Άλιμος NAΣ BETTSON ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με τη Μάρω Παπαδοπούλου. Η 19χρονη δεξιόχειρας περιφερειακή, ξεκίνησε την καριέρα της από τις Ακαδημίες του Πανιωνίου, τα επόμενα δύο χρόνια εντάχθηκε στον Ολυμπιακό, ακολούθησε μία χρονιά στην ΑΕΚ, για να επιστρέψει στον Πανιώνιο, στον οποίο αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν. Η σημαντική εμπειρία που αποκόμισε στην Α1 Εθνική Κατηγορία θα είναι πολύτιμη για τη νέα απαιτητική νέα σεζόν και τους υψηλούς στόχους που έχει θέσει η ομάδας μας.

Στις πρώτες της δηλώσεις ως αθήτρια του Αλίμου ΝΑΣ BETTSON η Μάρω Παπαδοπούλου δήλωσε: “Είμαι πολύ χαρούμενη που εντάσσομαι στην ομάδα του Αλίμου για την νέα αγωνιστική χρονιά. Ανυπομονώ να δώσω τον καλύτερο μου εαυτό μέσα από σκληρή δουλειά, με στόχο να εξελιχθώ και να συμβάλλω στην επίτευξη των στόχων της νέας μου ομάδας. Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη υγεία και επιτυχίες!”»