Οι Metallica στην Αθήνα: Η ώρα, οι οδηγίες και όσα πρέπει να ξέρεις πριν το ΟΑΚΑ

Η μεγάλη συναυλία των Metallica στην Αθήνα είναι γεγονός. Λίγα 24ωρα πριν το Σάββατο, που το ΟΑΚΑ θα πλημμυρίσει με χιλιάδες κόσμου που περιμένουν 16 χρόνια για αυτή τη στιγμή, είναι μάλλον απαραίτητος ένας «οδηγός», από την ώρα προσέλευσης, μέχρι το τι μέγεθος μπορεί να είναι η τσάντα που θα έχεις μαζί σου, αφού τα πράγματα είναι κάπως αυστηρά.

Στις 16:00 θα ανοίξουν οι πύλες του ΟΑΚΑ. Δύο ώρες αργότερα, στις 18:00, ανεβαίνουν στη σκηνή οι Knocked Loose, ένα από τα πιο εκρηκτικά ονόματα της σύγχρονης hardcore metal σκηνής, που θα δώσουν τον πρώτο τόνο της βραδιάς. Στις 19:00 σειρά παίρνουν οι Gojira, που επανενώνονται με τους Metallica έπειτα από την κοινή τους περιοδεία στο World Magnetic, υποσχόμενοι ένα δυναμικό σετ που θα προετοιμάσει το έδαφος για το μεγάλο φινάλε.

Περίπου στις 20:30 οι Metallica θα βγουν στη σκηνή 360 μοιρών, με το Snake Pit στο κέντρο και θέα προς όλες τις κατευθύνσεις του γηπέδου.

ΟΑΚΑ – Metallica: Οι πύλες εισόδου

Η διοργανώτρια εταιρεία έχει δημοσιοποιήσει αναλυτικές οδηγίες για την προσέλευση των θεατών, με στόχο να αποφευχθεί ο συνωστισμός και να γίνει ομαλά η είσοδος στο στάδιο.

Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι εισιτηρίων αρένας έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης από όλες τις εισόδους του ΟΑΚΑ, δηλαδή από τις εισόδους Κύμης, Ειρήνης, Αρτέμιδος, ΙΑΣΩ και Πεζογέφυρας, καθώς και από την Πύλη ΣΤ που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Ακολουθώντας τη σχετική σήμανση, θα οδηγηθούν στην είσοδο της αρένας, ενώ διατίθεται και ελεύθερο parking με πρόσβαση από τη Λεωφόρο Κύμης.

Οι κάτοχοι εισιτηρίων καθήμενων μπορούν να εισέλθουν από όλες τις εισόδους του σταδίου, εκτός από τις Πύλες της Λεωφόρου Σπύρου Λούη. Μάλιστα, σύμφωνα με τις οδηγίες της High Priority, οι θεατές θα κατευθυνθούν στις εισόδους καθήμενων 1, 2, 8, 12 και 17.

Συγκεκριμένα, η είσοδος καθήμενων 1 (πράσινη πινέζα στον χάρτη) εξυπηρετεί τις θύρες 23 έως 35, η είσοδος 2 (κόκκινη πινέζα) τις θύρες 1 έως 5, η είσοδος 8 (μωβ πινέζα) τις θύρες 6 έως 10, η είσοδος 12 (κίτρινη πινέζα) τις θύρες 11 έως 15 και η είσοδος 17 (γαλάζια πινέζα) τις θύρες 16, 17 και 19 έως 22. Η πρόσβαση για όσους επιθυμούν δωρεάν στάθμευση γίνεται μέσω της Λεωφόρου Κύμης.

Τι απαγορεύεται να έχετε μαζί σας στο ΟΑΚΑ

Σύμφωνα με την εταιρεία παραγωγής, όλες οι τσάντες δεν πρέπει να ξεπερνούν το μέγεθος Α4 (21cm x 30cm) και απαγορεύονται επίσης:

-Όπλα κάθε είδους, αιχμηρά αντικείμενα, spray πιπεριού, mace, εύφλεκτα υλικά

-Επαγγελματικές κάμερες (με αποσπώμενο φακό), εξοπλισμός αποκλειστικά για βιντεοσκόπηση ή ηχογράφηση των συναυλιών

-Drones

-Ζώα (εκτός από ζώα βοηθείας)

-Μεγάλες ομπρέλες

-Καρέκλες, παιδικά καθίσματα, σκαμπό ή οποιοδήποτε είδος φορητού καθίσματος

-Αιχμηρά κοσμήματα, υπερβολικά μακριές αλυσίδες πορτοφολιού, μαστίγια, χειροπέδες

-Κουτάκια αναψυκτικών, μεταλλικά θερμός/ποτήρια, γυάλινα αντικείμενα κάθε είδους

-Πανό, σημαίες, κοντάρια, μπάλες ή οποιοδήποτε αντικείμενο μπορεί να εκτοξευθεί και να θέσει σε κίνδυνο τους παρευρισκόμενους

-Λέιζερ, πυροτεχνήματα, κόρνες

-Αλκοόλ, ναρκωτικά

Metallica: Και τελικά ποια θα είναι η setlist;

Πριν από λίγες μέρες το iEidiseis «τόλμησε» να αποπειραθεί να μαντέψει ποια τραγούδια θα παίξουν οι Metallica στο ΟΑΚΑ και είδαμε την ανάρτηση να «κυκλοφορεί» σε κάποια fan clubs στο Facebook που μάλλον διαφωνούσαν. Ωστόσο, ούτε την Αμερική είπαμε ότι ανακαλύψαμε, ούτε γράψαμε ποτέ ότι έχουμε αποκλειστικές πληροφορίες, παρά μόνο εικασίες.

Όχι, η setlist δεν θα γίνει γνωστή πριν το live, αλλά, ναι, δεν γίνεται -θα θέλαμε πάρα πολύ- να μην παίξουν Creeping Death, For Whom the Bell Tolls, Master of Puppets, Seek and Destroy, One, Sad but True, δεν αποκλείεται να παίξουν το The Memory Remains ή το King Nothing, ή κάπως να «στριμώξουν» και το Fade to Black. Σε κάθε περίπτωση όλοι θα φύγουν ικανοποιημένοι.

