MENU
Χρόνος ανάγνωσης 1’

Ολοκληρώνεται η μεγάλη ανατροπή: Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις για το κόμμα Τσίπρα

ΠΡΟΣΩΠΑ
0
Ο πρώην πρωθυπουργός πάει για το μεγάλο «μπαμ»...

Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε και όπως φαίνεται θεμελιώνει την παρουσία του στα ψηλά.

Γιατί το λέμε αυτό; 

Διαβάστε στο instanews.gr το πλήρες ρεπορτάζ

Ολοκληρώνεται η μεγάλη ανατροπή: Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις για το κόμμα Τσίπρα