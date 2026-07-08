Ολοκληρώνεται η μεγάλη ανατροπή: Τι δείχνουν οι νέες δημοσκοπήσεις για το κόμμα Τσίπρα

Ο πρώην πρωθυπουργός πάει για το μεγάλο «μπαμ»...

Ο Αλέξης Τσίπρας επέστρεψε και όπως φαίνεται θεμελιώνει την παρουσία του στα ψηλά.

Γιατί το λέμε αυτό;