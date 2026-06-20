Αποψιλώνει τη ΝΔ: Τα 21 πρόσωπα που παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς στο νέο κόμμα

Μετράμε αντίστροφα πλέον για να πατήσει ο Αντώνης Σαμαράς το κουμπί...

Τα αστεία στα πολιτικά τραπέζια συχνά κρύβουν τις πιο σοβαρές εξελίξεις. Όταν πρόσφατα ο βουλευτής Μίλτος Χρυσομάλλης μάζεψε συναδέλφους του από τη ΝΔ για μεζέδες, η ατάκα που έπεσε γελώντας στο τραπέζι –«ψάχνεις κόσμο για το κόμμα Σαμαρά;»– κάθε άλλο παρά ανέκδοτο μοιάζει πλέον. Στην Πειραιώς και το Μέγαρο Μαξίμου, μάλλον κανείς δεν γελάει…