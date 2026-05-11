Survivor: Σοβαρό ατύχημα στο ριάλιτι επιβίωσης – Αναστέλλεται η μετάδοση

Ένα σοβαρό ατύχημα είχε παίκτης του Survivor, όπως έγινε γνωστό το βράδυ της Δευτέρας (11/5/26) μέσα από την ανακοίνωση που έβγαλε ο ΣΚΑΪ.

«Ο ΣΚΑΪ ενημερώθηκε για το σοβαρό ατύχημα που είχε παίκτης του Survivor στον Άγιο Δομίνικο και εκφράζει τη λύπη και την αμέριστη συμπαράστασή του στον ίδιο και την οικογένειά του» αναφέρει η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού που προβάλλεται το ριάλιτι επιβίωσης.

Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή του Survivor γίνεται αποκλειστικά υπό τον έλεγχο και την ευθύνη της Acun Medya, ο ΣΚΑΪ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη της υγείας του συμμετέχοντα και θα συμβάλει με κάθε δυνατό τρόπο στην περίθαλψή του, καθώς και στην όποια νοσηλεία και φροντίδα αποκατάστασης απαιτηθεί.

Μέχρι να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος, αναστέλλεται η τηλεοπτική μετάδοση του συγκεκριμένου προγράμματος».

Πηγή: newsit.gr