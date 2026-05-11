Ο σύγχρονος Χάτσικο της Ναυπακτίας – Περιμένει καρτερικά τον άνθρωπο που τον εγκατέλειψε

Καρτερικά στο ίδιο ακριβώς σημείο εξακολουθεί να στέκεται ένα σκυλάκι στη Γαυρολίμνη Ναυπακτίας, το οποίο αφέθηκε εκεί από τον άνθρωπό του. Η ιστορία του τετράποδου έχει ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία, καθώς παραμένει σταθερά έξω από την τοπική εκκλησία τις τελευταίες ημέρες.

Όπως αναφέρουν τοπικά μέσα, το ζώο βρίσκεται στο υπαίθριο πάρκινγκ του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων εδώ και περίπου πέντε μέρες, ελπίζοντας στην επιστροφή του ιδιοκτήτη του. Έχοντας κολάρο στο λαιμό του, γεγονός που αποδεικνύει πως δεν είναι αδέσποτο, ο σκύλος παρατηρεί συνεχώς περαστικούς και οχήματα. Δεν έφυγε από τη θέση του ούτε καν όταν οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν.

Άνθρωποι της περιοχής στέκονται στο πλευρό του, παρέχοντάς του σε καθημερινή βάση τροφή, νερό και στοργή. Παρά την προσοχή που λαμβάνει, το σκυλάκι επιμένει να μην εγκαταλείπει την είσοδο του ναού, περιμένοντας καρτερικά στο σημείο της εγκατάλειψης.

«Περιμένει κάποιον να έρθει να το μαζέψει και δεν φεύγει από το σημείο αυτό, μην τυχόν και χαθεί. Και χθες και προχθές που έβρεχε, καθόταν μέσα στην βροχή και τον αέρα» αναφέρει χαρακτηριστικά κάτοικος της περιοχής.

Η στάση του ζώου θυμίζει έντονα στους ντόπιους τον θρυλικό «Χάτσικο», αποτελώντας άλλο ένα σύμβολο απόλυτης και ανιδιοτελούς αφοσίωσης.

Πηγή: ieidiseis.gr