Εντυπωσιακοί αεροπορικοί σχηματισμοί στον Φλοίσβο από Rafale, F-16 και Phantom για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας

Δράση και εντυπωσιακούς σχηματισμούς περιελάβανε η αεροπορική επίδειξη για τα 95 χρόνια της Πολεμικής Αεροπορίας, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής στον Φλοίσβο.

Αεροσκάφη της NATO Tiger Meet 26, οι θρυλικοί Red Arrows της RAF, οι Ομάδες Αεροπορικών Επιδείξεων ΖΕΥΣ και ΔΑΙΔΑΛΟΣ, καθώς και τα ιστορικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, Spitfire και Harvard, πρόσφεραν ένα μοναδικό υπερθέαμα μαγνητίζοντας τα βλέμματα.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να δει από κοντά ένα πρόγραμμα πτήσεων με σύγχρονα αλλά και ιστορικά αεροσκάφη, σε μια επίδειξη που στόχο έχει να αναδείξει συνολικά τη διαχρονική σημασία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Το «παρών» στον ουρανό της Αττικής δίνουν οι ομάδες αεροπορικών επιδείξεων «Ζευς» και «Δαίδαλος», καθώς και οι Red Arrows.

Η επίδειξη περιελάμβανε πτήσεις από όλους τους τύπους των αεροσκαφών της Πολεμικής Αεροπορίας συνδέοντας το παρελθόν -με τη συμμετοχή του ιστορικού Spitfire και των θρυλικών μαχητικών Phantom- με το παρόν και το μέλλον που αντιπροσωπεύουν, μεταξύ άλλων, τα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Rafale.

Οι εντυπωσιακοί σχηματισμοί πραγματοποιήθηκαν μετά τις 18:00 στον αττικό ουρανό.

Πηγή: iefimerida.gr