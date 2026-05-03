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Τέλος τα «βύσματα» στον στρατό τρεις μήνες μετά τις αλλαγές Δένδια

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Ουσιαστικές οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Το νέο, αυστηρό πλαίσιο θητείας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας βάζει τέλος στα βύσματα. 

Πώς θα το καταφέρει αυτό, όμως; 

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Τέλος τα «βύσματα» στον στρατό τρεις μήνες μετά τις αλλαγές Δένδια