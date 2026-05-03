Τέλος τα «βύσματα» στον στρατό τρεις μήνες μετά τις αλλαγές Δένδια

Ουσιαστικές οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης.

Το νέο, αυστηρό πλαίσιο θητείας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας βάζει τέλος στα βύσματα.

Πώς θα το καταφέρει αυτό, όμως;