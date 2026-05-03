Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΕΛΛΑΔΑ Τέλος τα «βύσματα» στον στρατό τρεις μήνες μετά τις αλλαγές Δένδια 03-05-2026 19:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ουσιαστικές οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης. Το νέο, αυστηρό πλαίσιο θητείας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας βάζει τέλος στα βύσματα. Πώς θα το καταφέρει αυτό, όμως; Δείτε περισσότερα μ' ένα κλικ στο instanews.gr Γαλαζοπράσινα νερά, «διπλή» θάλασσα, μόνο 1 αρνητικό: Η παραλία-όνειρο που επιβεβαιώνει ότι σαν την Χαλκιδική δεν έχει (Pics) menshouse.gr Χώρισαν ο Φώτης Ιωαννίδης και η Ελένη Βουλγαράκη; dailymedia.gr Ο μόνος που μπορεί να γίνει «αντι-Πινέδα» στην ΑΕΚ menshouse.gr Έπιασε τους πάντες στον ύπνο: Η τέλεια μεταγραφή του ΠΑΣΟΚ στη Θεσσαλονίκη instanews.gr «Ήρωες ήταν ο Παπαφλέσσας και ο Κολοκοτρώνης»: Η καλύτερη δήλωση που έκανε ποτέ Έλληνας ποδοσφαιριστής menshouse.gr 10/10 μόνο εξπέρ: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι φαινόμενο γνώσεων menshouse.gr Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα: Δύο νέες αποχωρήσεις στο κόμμα της Καρυστιανού instanews.gr Μετά τις πλαστικές των γυναικών έπιασε τα τατουάζ: Ο Αρκάς με το νέο του σκίτσο έφερε δικαιολογημένα αντιδράσεις dailymedia.gr Τέλος τα «βύσματα» στον στρατό τρεις μήνες μετά τις αλλαγές Δένδια SHARE