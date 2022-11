Σοκαριστικό βίντεο - Η στιγμή που ημιφορτηγό καρφώνεται πάνω σε δικυκλιστή

Σύμφωνα με τη New York Post, το σοβαρό δυστύχημα που οδήγησε στον θάνατο ενός ανθρώπου σημειώθηκε στις 14 Νοεμβρίου στο Μαλιμπού. Στο κλιπ που έχει γίνει viral βλέπουμε τον δικυκλιστή να περιμένει ήρεμος να ανάψει το φανάρι για να στρίψει αριστερά από την πολυσύχναστη λεωφόρο Pacific Coast στην κάθετη οδό Canan Dune.

Παρότι η λεωφόρος έχει αρκετή κίνηση, ένα μαύρο SUV που έρχεται από την οδό Canan Dune με μεγάλη ταχύτητα επιχειρεί να περάσει μέσα από τα αυτοκίνητα και συγκρούεται με ένα γκρίζο ημιφορτηγό, το οποίο κατόπιν πέφτει με ορμή πάνω στον δικυκλιστή.

Ως εκ θαύματος, ο αναβάτης της μοτοσικλέτας επιβίωσε από τη σύγκρουση και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπως και ο οδηγός του γκρίζου ημιφορτηγού. Τα τοπικά ΜΜΕ δεν αναφέρουν κάποια άλλη εξέλιξη σχετικά με την κατάσταση της υγείας των δύο ανδρών.

Το μοναδικό θύμα του δυστυχήματος, ο οδηγός του μαύρου SUV, είχε κλέψει το όχημα περίπου μία ώρα προτού χτυπήσει το φορτηγάκι και στη συνέχεια πέσει πάνω σε ψηλό επίχωμα και αναποδογυρίσει, εξαιτίας της μεγάλης του ταχύτητας. Αξίζει να σημειωθεί ότι περαστικοί προσπάθησαν αρχικά να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το σμπαραλιασμένο όχημα, όμως αυτό πήρε φωτιά και εξερράγη προτού προλάβουν να τον σώσουν.

Πηγή: protothema.gr

Here's video from a motorcyclist of that fatal crash that happened in Malibu on Nov 14. pic.twitter.com/Mf6bUNGZYL