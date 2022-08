Ο Λένο μετά από τέσσερα χρόνια και 125 συμμετοχές με την φανέλα των «κανονιέρηδων», θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φούλαμ, με την Άρσεναλ να λέει «αντίο» στον Γερμανό με μήνυμά της στα Social Media.

«Ένα πρότυπο επαγγελματία. Ένα παράσημο για την Άρσεναλ. Σε ευχαριστούμε για όλα Μπερντ», ανέφερε το αποχαιρετιστήριο μήνυμα της Άρσεναλ για τον 30χρονο τερματοφύλακα.

A model professional. A credit to The Arsenal.



Thank you for everything and good luck, Bernd ❤️