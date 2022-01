Καυτές και αποκαλυπτικές οι σημερινές Φήμες στο SDNA. Ο εξτρέμ που προτάθηκε στον Παναθηναϊκό, το μέλλον του Ίνγκασον στον ΠΑΟΚ και το τετ α τετ Μελισσανίδη-Μπέου στο ΟΑΚΑ.

Καθημερινά οι πληροφορίες πέφτουν με τη μορφή καταιγίδας. Πριν όμως, οι ειδήσεις γίνουν ανακοινώσεις, έχουν ξεκινήσει από το επίπεδο της φημολογίας.

Εδώ, κάθε μέρα, στο newsroom του SDNA, σταχυολογούμε για εσάς, τα μεγάλα ή τα ψιλά γράμματα ειδήσεων που δημοσιεύονται ή κυκλοφορούν και σας τα παραδίδουμε στην... πόρτα. Έτσι θα έχετε πλήρη εικόνα για όσα παίζουν στην αθλητική «πιάτσα» σε επίπεδο μεταγραφών και όχι μόνο φυσικά.

* «Αυτή είναι μια ερώτηση που πρέπει να κάνετε στη διοίκηση...», απάντησε με νόημα ο Ίνγκι Ίνγκασον σε ερώτηση που δέχθηκε για το νέο συμβόλαιό του. Η υπόθεση της ανανέωσης του Ισλανδού βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο, για την ώρα δεν υφίσταται συμφωνία. Περισσότερο μοιάζει με πόκερ. Εκείνο που έχει καταγραφεί και μοιάζει ως δεδομένο στην υπόθεση είναι η διάθεση που απορρέει και από τις δύο πλευρές για την ανανέωση της συνεργασίας τους. Όπως επίσης και το γεγονός ότι με την είσοδο του και την επάνοδό του μετά τον τραυματισμό, έχει συμβάλλει στη βελτίωση της εικόνας του Δικεφάλου. Σε μία ανανέωση όμως θα προσμετράται κάθε παράμετρος. Συνεπώς υπομονή... (SDNA)

* Δύσκολο βράδυ για όλους πάλι στην ΑΕΚ, το βράδυ της Κυριακής. Ακόμη πιο δύσκολο για όσους έχουν συμμετοχή στον σχεδιασμό και την ευθύνη για τις μεταγραφικές κινήσεις της ομάδας. Δεν προκαλεί περιέργεια, πως το συγκεκριμένο βράδυ, μετά το τέλος του αγώνα με τον Βόλο και της νέας ήττας εντός έδρας, τα συγκεκριμένα στελέχη το πέρασαν μαζί μέχρι αρκετά αργά. Την ίδια ώρα που η αρθρογραφία και τα σχόλια στα social τους περνούσαν... γενεές δεκατέσσερις, προσπαθούσαν να τα βάλουν κάτω και κυρίως να διαλευκάνουν κατά πόσο ως το φινάλε των μεταγραφών υπήρχε περιθώριο να γίνει κάτι για να βοηθηθεί η ομάδα, αλλά – κακά τα ψέματα- και να φτιάξει λίγο το κλίμα. (SDNA)

* Ο Αχιλλέας Μπέος ήταν στο ΟΑΚΑ για το ΑΕΚ – Βόλος και κάθισε γι' αρκετή ώρα μαζί με τον Δημήτρη Μελισσανίδη, στο μπουθ από το οποίο παρακολουθεί τους αγώνες της Ένωσης, τουλάχιστον τον χειμώνα, ο διοικητικός ηγέτης της Ένωσης. Λέγεται πως δε δίστασε να του πει την άποψη του για την ΑΕΚ και τι βλέπει ο ίδιος ως προβληματικό στη λειτουργία της στο ποδοσφαιρικό κομμάτι... (SDNA)

* Ανοιχτό παράθυρο υπάρχει στον Παναθηναϊκό για την απόκτηση ενός εξτρέμ απ΄το παζάρι των ελεύθερων παικτών. Μάλιστα κατά μία πληροφορία στους «πράσινους» έχει προταθεί ένας παίκτης με άκρως ενδιαφέρον βιογραφικό που σε πρώτο χρόνο δεν περνάει απαρατήρητος. By the way, ο «αδύναμος κρίκος» στην προκειμένη περίπτωση έχει να κάνει όχι τόσο με το «αλμυρό» κασέ του παίκτη, όσο με τον…τρελούτσικο χαρακτήρα του. (SDNA)

*Φιλολογικό ενδιαφέρον μπορεί να υπήρξε για τον Φώτη Ιωαννίδη από την Χερενφέιν, αλλά πρόταση για τον νεαρό ποδοσφαιριστή δεν έφτασε ποτέ στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός. (SDNA)

* Τις επόμενες μέρες δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις συνολικά στην ΑΕΚ, αφού κανένα κομμάτι του κλαμπ δεν βαδίζει καλά. Ούτε το αγωνιστικό κομμάτι δείχνει κάποια βελτίωση με τον Γιαννίκη στον πάγκο, αλλά ούτε και οι άνθρωποι του αγωνιστικού σχεδιασμού έχουν καταφέρει να δώσουν βοήθειες στον σύλλογο. (SPORTDAY)

* Μία που αποκάλυψε το SDNA το βράδυ της Κυριακής (30/1) και μετά το τέλος του αγώνα στους «Ζωσιμάδες» για τα «μαύρα σύννεφα» που σκεπάζουν τον Μάρκο Γκρότε στον Απόλλωνα Σμύρνης και τις ραγδαίες εξελίξεις που έρχονται στην «Ελαφρά Ταξιαρχία» και μία που στο… καπάκι ο Γερμανός τεχνικός ειδοποιήθηκε να περάσει την πόρτα της εξόδου. Να τα θυμόμαστε, να τα λέμε, να τα γράφουμε κι αυτά! Όσο για την επόμενη μέρα; Η προοπτική του Παράσχου είναι πολύ καλή για να' ναι αληθινή, ο (παλιόφιλος) Τεννές έπεσε στο τραπέζι, ενώ τις τελευταίες ώρες ψιθυρίζεται και το όνομα του Άγγελου Αναστασιάδη στα υψηλά κλιμάκια της ΠΑΕ. (SDNA)

* Ίσως και καλύτερα για την ΑΕΚ χθες που δεν υπήρχε κόσμος στο γήπεδο. Κρίνοντας απ τις αντιδράσεις στα social media για την τρομακτική κωλυσιεργία της μεταγραφικής παρέας στην προσπάθεια ενίσχυσης της ομάδας, ποιος ξέρει τι κλίμα θα επικρατούσε στο ΟΑΚΑ με αυτή την τραγική εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο. (SPORTDAY)