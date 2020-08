Αυτή είναι η Μπενφίκα!

Η κληρωτίδα του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League, έφερε στον δρόμο του ΠΑΟΚ την Μπενφίκα, με τους δύο... μονομάχους να κοντράρονται για τέταρτη φορά στην ιστορία τους στα Κύπελλα Ευρώπης.

Η ανανεωμένη Μπενφίκα θα αναμετρηθεί με τον ΠΑΟΚ και το SDNA σας παρουσιάζει όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τους «αετούς» της Λισαβόνας.

Το who is who

Η Μπενφίκα είναι ένας από τους μεγαλύτερους αθλητικούς συλλόγους της Πορτογαλίας. Ιδρύθηκε το 1904 και αποτέλεσε ιδρυτικό μέλος της Πορτογαλικής Ένωσης (LPFP), το 1933 μαζί με την Πόρτο και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Δεν έχει υποβιβαστεί ποτέ από την ανώτερη κατηγορία (Primeira Divisão) και είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα της χώρας με ένα σύνολο 36 πρωταθλημάτων Λιγκας, 26 κυπέλλων, 2 Κυπέλλων Πρωταθλητριών και άλλων τίτλων.

Η... αυτοκτονία της περσινής σεζόν

Την σεζόν που ολοκληρώθηκε η Μπενφίκα ουσιαστικά... δώρισε το πρωτάθλημα στο αντίπαλο δέος, την Πόρτο, αφού μετά την πανδημία του κορωνοϊού, οι «αετοί» της Λισαβόνας έπαθαν... καθίζηση και έχασαν ένα σχεδόν σίγουρο πρωτάθλημα, κάτι που οδήγησε τους ανθρώπους του συλλόγου σε ριζικές αλλαγές στο ρόστερ και στον πάγκο.

Το πάρε-δώσε

H Μπενφίκα έχει κινηθεί εντυπωσιακά στο μεταγραφικό παζάρι, αφού δαπάνησε το ποσό των 20 εκατομμυρίων για να αποκτήσει τον 24χρονο Έβερτον από την Γκρέμιο, ξόδεψε ακόμη 18 εκατομμύρια για τον 22χρονο Πεντρίνιο της Κορίνθιανς, ενώ δαπάνησε και 15 εκατομμύρια για την απόκτηση του 24χρονου Λούκας Βάλντσμιντ από την Φράιμπουργκμ, αποκτώντας παράλληλα και τον πολύπειρο Γιαν Φερτόγκεν ως ελεύθερο από την Τότεναμ.

Στον αντίποδα παρελθόν αποτέλεσε ο 24χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός Άντριγια Ζίβκοβιτς, αλλά και οι τερματοφύλακες, Μπρούνο Βαρέλα και Ιβάν Ζλόμπιν, με την Μπενφίκα να παραχωρεί ως δανεικό στην LA Galaxy τον 26χρονο Γιόνι Γκονζάλες.

Το αστέρι

Ο ηγέτης της Μπενφίκα μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι ο 30χρονος Πίζι, από τα πόδια του οποίου ξεκινούν όλες οι επιθετικές ενέργειες των «αετών» της Λισαβόνας, με τον Πορτογάλο διεθνή να αποτελεί πιστό στρατιώτη της Μπενφίκα εδώ και έξι χρόνια.

Ο προπονητής

Μετά την αποτυχημένη περσινή σεζόν η αλλαγή στον πάγκο ήταν επιβεβλημένη με τον Μπρούνο Λάζε να αποτελεί παρελθόν και στη θέση του να επιστρέφει ο θρυλικός προπονητής των «αετών» της Λισαβόνα, Ζόρζε Ζέσους, που άφησε την Φλαμένγκο μετά την κατάκτηση του Κόπα Λιμπερταδόρες για να επιστρέψει στην Πορτογαλία.

Οι συναντήσεις κόντρα στον ΠΑΟΚ

Μέχρι σήμερα, ΠΑΟΚ και Μπενφίκα έχουν κοντραριστεί τρεις φορές. Η πρώτη ήταν το μακρινό 1999, για τον 2ο γύρο του Κυπέλλου UEFA. Το πρώτο παιχνίδι διεξήχθη στην Τούμπα και οι Πορτογάλοι με γκολ στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης πήραν την νίκη με 1-2. Στον επαναληπτικό αποδείχθηκε πολύ σκληρός για να πεθάνει ο ΠΑΟΚ. Οι Πορτογάλοι πήραν το προβάδισμα με γκολ του Κανταούροφ στο 25′, αλλά οι Μαραγκός και Σάμπρι με δύο απίθανες εκτελέσεις φάουλ ανέτρεψαν το σκορ και ισοφάρισαν την σειρά. Το σκορ δεν άλλαξε ούτε στην παράταση και οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν στα πέναλτι, με τον αείμνηστο Γερμανό τερματοφύλακα Ρόμπερτ Ένκε να αναδεικνύεται σε ήρωα της βραδιάς, αφού απέκρουσε τα πέναλτι των Φρούσου και Μαχαιρίδη. Μετά από 14 χρόνια, οι δυο ομάδες συναντήθηκαν τη σεζόν 2013-14, με την Μπενφίκα να φεύγει με νίκη από την Τούμπα (1-2), όπου το δεύτερο τέρμα πέτυχε ο Λίμα από θέση οφσάιντ, ενώ στον επαναληπτικό είχε επικρατήσει με 3-0. Η πιο πρόσφατη ήταν αυτή το 2018, όπου στη Λισαβόνα οι δυο ομάδες ήρθαν ισόπαλες (1-1), ενώ στην ρεβάνς της Τούμπας, η Μπενφίκα είχε επικρατήσει με 4-1.

Το τελευταίο επίσημο ματς και το πρόσφατο φιλικό

Τελευταία επίσημη αναμέτρηση για την Μπενφίκα, ήταν αυτό κόντρα στην Πόρτο (1-2) το οποίο διεξήχθη την 1 Αυγούστου. Όσον αφορά το τελευταίο φιλικό που έδωσε η πορτογαλική ομάδα, ήταν χθες κόντρα στην Μπόρνμουθ, την οποία κέρδισε με 2-1.