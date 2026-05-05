Φόντεν: Κοντά σε νέο συμβόλαιο με τη Σίτι μέχρι το 2030!

Ο Φιλ Φόντεν αναμένεται να παραμείνει κάτοικος Μάντσεστερ, καθώς έχει έρθει σε καταρχήν συμφωνία με τη Μάντσεστερ Σίτι για την επέκταση του συμβολαίου του.

Σύμφωνα με το Athletic, ο Άγγλος διεθνής μέσος συμφώνησε σε νέο μακροχρόνιο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στο Έτιχαντ έως το καλοκαίρι του 2030, ενώ υπάρχει και οψιόν για επιπλέον έναν χρόνο.

Το τρέχον συμβόλαιό του λήγει το 2027, όμως οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την πρόθεσή τους να συνεχίσουν τη συνεργασία τους, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν για την επίσημη ανακοίνωση.

Ο 25χρονος επιθετικός μέσος, που εκπροσωπείται από τη Ραφαέλα Πιμέντα, βρίσκεται στη Σίτι από μικρή ηλικία και έχει ήδη καταγράψει 365 συμμετοχές με την πρώτη ομάδα, σημειώνοντας 110 γκολ και 66 ασίστ. Στο διάστημα αυτό έχει κατακτήσει έξι πρωταθλήματα Αγγλίας, ένα Champions League και δύο FA Cup.

Τη φετινή σεζόν έχει 10 γκολ και 5 ασίστ σε 46 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ συνεχίζει να αποτελεί βασικό στέλεχος τόσο της Σίτι όσο και της εθνικής Αγγλίας.