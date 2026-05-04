Νικολακόπουλος: «Από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό έπαιζε ΠΑΟΚ ο διαιτητής» (vid)

Πολλά παράπονα από τη διαιτησία στην Τούμπα είχε ο Κώστας Νικολακόπουλος, τονίζοντας πως κάθε απόφαση ήταν υπέρ του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό.

Για διαιτησία που έπαιζε μόνο ΠΑΟΚ κόντρα στον Ολυμπιακό στην Τούμπα έκανε λόγο ο Κώστας Νικολακόπουλος στην εκπομπή Grand League του OPEN. Ο ρεπόρτερ των «ερυθρόλευκων» υπογράμμισε σε τοποθέτησή του ότι κάθε απόφαση της ιταλικής διαιτητικής ομάδας ήταν υπέρ των γηπεδούχων.

«Για τη διαιτησία να πω μια γνώμη; Η ιταλική διαιτητική ομάδα έπαιζε ΠΑΟΚ από το πρώτο έως το 95ο λεπτό. Όλοι, VAR, AVAR, επόπτες οι πάντες. Τα οφσάιντ που έδωσαν οι επόπτες ήταν αστεία. Αστεία όμως, εντελώς. Από το πρώτο έως το τελευταίο λεπτό έπαιζε ΠΑΟΚ ο διαιτητής, ο VAR και οι επόπτες. Οι πάντες, όλη η ιταλική διαιτητική ομάδα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Σταύρος Κόλκας έσπευσε να σχολιάσει: «Νομίζω ότι υπερβάλλεις λίγο Κώστα μου, εντάξει;».