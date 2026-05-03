Επιστροφή στην κορυφή για την Ίντερ - Πρωταθλήτρια Ιταλίας για 21η φορά

Η Ίντερ επανήλθε δυναμικά στην κορυφή του ιταλικού ποδοσφαίρου, κατακτώντας και μαθηματικά το πρωτάθλημα της Serie A.

Οι «Νερατζούρι» επικράτησαν με 2-0 της Πάρμα και σφράγισαν τον τίτλο, εκμεταλλευόμενοι παράλληλα τις απώλειες βαθμών των βασικών τους ανταγωνιστών.

Το κλίμα στο Μιλάνο ήταν πανηγυρικό από νωρίς, με χιλιάδες φιλάθλους να στήνουν πάρτι τόσο στο «Σαν Σίρο» όσο και στην πλατεία Duomo, περιμένοντας τη μεγάλη επιβεβαίωση.

Αγωνιστικά, η Ίντερ δυσκολεύτηκε να «καθαρίσει» το παιχνίδι, όμως βρήκε τη λύση λίγο πριν το ημίχρονο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, ο Τουράμ άνοιξε το σκορ με όμορφο τελείωμα, δίνοντας προβάδισμα στην ομάδα του. Το τελικό 2-0 διαμόρφωσε στο 80ό λεπτό ο Μκιταριάν, έπειτα από ασίστ του Λαουτάρο Μαρτίνες.

Η φετινή επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία αν σκεφτεί κανείς την περσινή σεζόν, όπου η ομάδα δεν κατάφερε να πετύχει τους στόχους της. Υπό την καθοδήγηση του Κρίστιαν Κίβου, η Ίντερ έφτασε με άνεση στην κατάκτηση του 21ου πρωταθλήματος της ιστορίας της.

Πλέον, η προσοχή στρέφεται στον τελικό Κυπέλλου Ιταλίας στις 13 Μαΐου, όπου η Ίντερ θα αντιμετωπίσει τη Λάτσιο στη Ρώμη, με στόχο το νταμπλ και την ολοκλήρωση μιας ονειρικής σεζόν.