«Καθαρίζει» ο Πανθρακικός, προβάδισμα Πύργου, «διπλό» στον Εθνικό η Ζάκυνθος!

Τα μπαράζ της Γ' Εθνικής κορυφώνονται και η 3η αγωνιστική (3/5) είχε πολύ ενδιαφέρον!
Στον Βόρειο όμιλο, ο Πανθρακικός επικράτησε με 2-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς στο ντέρμπι, χάρη στα γκολ των... συνήθων υπόπτων! Στο 24' ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας, Απόστολος Σαραντίδης έκανε το 1-0 και το τελικό 2-0 πέτυχε ο Χρήστος Παχούμης στο 55'.
Στο Κεραμίδι, ο ΠΟ Ελασσόνας πήρε το πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή και 1-2 κόντρα στον τοπικό Εθνικό (11' Βιγιάλμπα / 51' Κουκούλης, 71' Αρσενίδης), αλλά και μια μικρή... ελπίδα για τη συνέχεια. Πλέον, ο Πανθρακικός χρειάζεται έναν πόντο για την άνοδο.
Κατηφορίζοντας στον Νότο, ο ΠΑΣ Πύργος «λυτρώθηκε» στο 89' χάρη στο γκολ του Άγγελου Χαντί και επικράτησε με 1-0 του Άρη Πετρούπολης στο «Μαρακανά» της Ηλείας, για να τον διαδεχθεί στην κορυφή. Παράλληλα, η Ζάκυνθος «απέδρασε» από το Μοσχάτο με το ίδιο σκορ (0-1) κόντρα στον Εθνικό Πειραιά με «δράστη» τον Νίκο Δούμα στο 75'.
Βόρειος Όμιλος (3η αγωνιστική)
1. Πανθρακικός 9 βαθμοί (6-0)
2. Απόλλων Καλαμαριάς 6 βαθμοί (5-5)
3. ΠΟ Ελασσόνας 3 βαθμοί (3-5)
4. Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 0 βαθμοί (3-7)
Επόμενη αγωνιστική (4η, 10/5, 16:00)
Πανθρακικός - ΠΟ Ελασσόνας
Απόλλων Καλαμαριάς - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου
Νότιος Όμιλος (3η αγωνιστική)
1. ΠΑΣ Πύργος 5 βαθμοί (2-1)
2. Άρης Πετρούπολης 4 βαθμοί (1-1)
3. Ζάκυνθος 4 βαθμοί (2-2)
4. Εθνικός Πειραιά 2 βαθμοί (0-1)
Επόμενη αγωνιστική (4η, 10/5, 16:00)
Άρης Πετρούπολης - Εθνικός Πειραιά
ΠΑΣ Πύργος - Ζάκυνθος