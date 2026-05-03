«Καθαρίζει» ο Πανθρακικός, προβάδισμα Πύργου, «διπλό» στον Εθνικό η Ζάκυνθος!

Ο Πανθρακικός έκανε το «3Χ3» κόντρα στον Απόλλωνα Καλαμαριάς και «αγγίζει» την άνοδο στη Super League 2, την ώρα που ο ΠΑΣ Πύργος «πλήγωσε» τον Άρη Πετρούπολης και πέρασε πρώτος. Σπουδαία νίκη της Ζακύνθου επί του Εθνικού!

Τα μπαράζ της Γ' Εθνικής κορυφώνονται και η 3η αγωνιστική (3/5) είχε πολύ ενδιαφέρον!

Στον Βόρειο όμιλο, ο Πανθρακικός επικράτησε με 2-0 του Απόλλωνα Καλαμαριάς στο ντέρμπι, χάρη στα γκολ των... συνήθων υπόπτων! Στο 24' ο πρώτος σκόρερ της κατηγορίας, Απόστολος Σαραντίδης έκανε το 1-0 και το τελικό 2-0 πέτυχε ο Χρήστος Παχούμης στο 55'.

Στο Κεραμίδι, ο ΠΟ Ελασσόνας πήρε το πρώτο «τρίποντο» με ανατροπή και 1-2 κόντρα στον τοπικό Εθνικό (11' Βιγιάλμπα / 51' Κουκούλης, 71' Αρσενίδης), αλλά και μια μικρή... ελπίδα για τη συνέχεια. Πλέον, ο Πανθρακικός χρειάζεται έναν πόντο για την άνοδο.

Κατηφορίζοντας στον Νότο, ο ΠΑΣ Πύργος «λυτρώθηκε» στο 89' χάρη στο γκολ του Άγγελου Χαντί και επικράτησε με 1-0 του Άρη Πετρούπολης στο «Μαρακανά» της Ηλείας, για να τον διαδεχθεί στην κορυφή. Παράλληλα, η Ζάκυνθος «απέδρασε» από το Μοσχάτο με το ίδιο σκορ (0-1) κόντρα στον Εθνικό Πειραιά με «δράστη» τον Νίκο Δούμα στο 75'.

Βόρειος Όμιλος (3η αγωνιστική)

1. Πανθρακικός 9 βαθμοί (6-0)

2. Απόλλων Καλαμαριάς 6 βαθμοί (5-5)

3. ΠΟ Ελασσόνας 3 βαθμοί (3-5)

4. Εθνικός Ν. Κεραμιδίου 0 βαθμοί (3-7)

Επόμενη αγωνιστική (4η, 10/5, 16:00)

Πανθρακικός - ΠΟ Ελασσόνας

Απόλλων Καλαμαριάς - Εθνικός Ν. Κεραμιδίου

Νότιος Όμιλος (3η αγωνιστική)

1. ΠΑΣ Πύργος 5 βαθμοί (2-1)

2. Άρης Πετρούπολης 4 βαθμοί (1-1)

3. Ζάκυνθος 4 βαθμοί (2-2)

4. Εθνικός Πειραιά 2 βαθμοί (0-1)

Επόμενη αγωνιστική (4η, 10/5, 16:00)

Άρης Πετρούπολης - Εθνικός Πειραιά

ΠΑΣ Πύργος - Ζάκυνθος