Θριαμβευτική η Βιγιαρεάλ «έκλεισε» το Champions League

Η Βιγιαρεάλ εξασφάλισε και μαθηματικά τη συμμετοχή της στο επόμενο UEFA Champions League, μετά την εντυπωσιακή νίκη με 5-1 επί της Λεβάντε στο «Θεράμικα», για την 34η αγωνιστική της La Liga.

Το «κίτρινο υποβρύχιο» εδραίωσε την παρουσία του στην τρίτη θέση της βαθμολογίας, διατηρώντας διαφορά οκτώ βαθμών από την Ατλέτικο Μαδρίτης και «κλειδώνοντας» ένα από τα εισιτήρια για την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μικαουτάτζε, ο οποίος πέτυχε δύο γκολ (38’, 68’), οδηγώντας την ομάδα του σε μια άνετη επικράτηση. Στον πίνακα των σκόρερ προστέθηκαν επίσης οι Μολέιρο (62’), Μπιουκάναν (87’) και Πέπε (90’+), ενώ για τη Λεβάντε είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Εσπι στο 51ο λεπτό.

Με αυτή τη νίκη, η Βιγιαρεάλ συνεχίζει την εξαιρετική της πορεία στη σεζόν, εξασφαλίζοντας την επιστροφή της στα «αστέρια» και επιβεβαιώνοντας την αγωνιστική της σταθερότητα στο ισπανικό πρωτάθλημα.