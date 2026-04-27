Ο... νέος αλλά εξίσου σημαντικός ρόλος του Βίντα στην ΑΕΚ

Ο Ντομαγκόι Βίντα συμφώνησε με την ΑΕΚ για έναν ακόμα χρόνο συμβολαίου και έτσι, θα συνεχίσει να φορά τα «κιτρινόμαυρα» και τη νέα αγωνιστική σεζόν.

Ο Κροάτης leader κεντρικός αμυντικός, που σε λίγες μέρες θα συμπληρώσει τα 37 του χρόνια, μπαίνει στο τελευταίο στάδιο της σπουδαίας καριέρας του η οποία όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί με την φανέλα της Ένωσης. Κάτι που μόνο τυχαίο δεν είναι. Ο Βίντα, που ήρθε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 22 και μαζί της κατέκτησε το νταμπλ εκείνης της πρώτης μαγικής σεζόν, είναι απόλυτα ικανοποιημένος με όσα του προσφέρει η ΑΕΚ, όπως απόλυτα ικανοποιημένη είναι και η οικογένεια του με τη ζωή στην Αθήνα.

Του χρόνου τέτοια εποχή ο Ντόμα, θα κλείνει πενταετία με τα «κιτρινόμαυρα» βάζοντας πιθανότατα τον επίλογο σε μια μεγάλη καριέρα και ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ποδοσφαιρική του ζωή που δεν αποκλείεται και αυτό να είναι συνδεδεμένο με την ΑΕΚ καθώς υπάρχει διάθεση απο τη διοίκηση να του προτείνει άλλο πόστο και να τον κρατήσει στο Club. Όλα αυτά βεβαίως μοιάζουν ακόμα μακρινά...

Σήμερα, έχουμε να κάνουμε με τον ποδοσφαιριστή Ντομαγκόι Βίντα, ο οποίος θα συνεχίσει να φορά τη φανέλα της ΑΕΚ για ένα ακόμα έτος και είναι σίγουρο, πως οι βοήθειες που θα προσφέρει αγωνιστικά αλλά και εξωαγωνιστικά καθώς έχει έναν πολύ σημαντικό ρόλο και εντός αποδυτηρίων, θα είναι κομβικής σημασίας. Ο Κροάτης στόπερ ουσιαστικά από φέτος, υπό τις οδηγίες του Μάρκο Νίκολιτς έχει αποδεχτεί έναν διαφορετικό ρόλο συγκριτικά με τον ρόλο που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια στις ομάδες του. Ο νέος του ρόλος πάντως, είναι εξίσου σημαντικός και αποδοτικός, με βάση όσα έχουμε δει να προσφέρει στα 1.424' λεπτά (19 συμμ.) που έχει πάρει.

Είναι 1.424' λεπτά κατα βάση ποιοτικά αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και καθοριστικά, όπως καθοριστική ήταν η παρουσία του στο ευρωπαϊκό ματς με την Κραιόβα όπου έκανε τη διαφορά με το γκολ της μείωσης του σκορ και το πέναλτι που κέρδισε στο φινάλε με την εξυπνάδα του για να φτάσει η ομάδα στην επική ανατροπή που την έφερε και στην 3η θέση της League Phase του Conference League.

Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι πως ο Βίντα έχει αποδεχτεί τον ρόλο που του έχει δώσει ο Μάρκο Νίκολιτς καθώς γνωρίζει και ο ίδιος πως δύσκολα θα μπορούσε να φτάσει σε λεπτά συμμετοχής τα επίπεδα της τελευταίας τριετίας όπου είχε: 2.658' πέρυσι, 3.495' πρόπερσι, 2.889' την πρώτη σεζόν χωρίς επί της ουσίας να βγαίνει... ποτέ. Πλέον, ο ρόλος του έχει διαφοροποιηθεί αλλά ο ίδιος είναι εξίσου έτοιμος όπως και τα προηγούμενα χρόνια σωματικά και πνευματικά να μπει και να προσφέρει με την ποιότητα του, την εμπειρία του και τις ικανότητες του, που παραμένουν σε top επίπεδο.

Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να συνυπολογίσουμε πως ο Βίντα πολλές φορές λειτουργεί φέτος σαν ένας... έξτρα βοηθός από τον πάγκο και δίνει τις κατάλληλες οδηγίες, ενώ έχει έναν σημαντικό ρόλο και στα Σπάτα με το να καθοδηγεί τους συμπαίκτες του και να τους μαθαίνει πράγματα που μπορούν μέσα σε ένα παιχνίδι να κάνουν τη διαφορά. Μια κατάσταση που προφανώς ικανοποιεί απόλυτα τον Μάρκο Νίκολιτς καθώς παίρνει το μέγιστο τόσο από την ποδοσφαιρική πλευρά του Βίντα όσο και από εκείνη της προσωπικότητας του και των παραστάσεων που έχει ζήσει όλα αυτά τα χρόνια.