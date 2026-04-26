Μία... ανάσα από την κούπα της Super League K15 βρίσκεται ο ΠΑΟΚ μετά το 3-1 επί του Παναιτωλικού, ταξιδεύοντας την επόμενη εβδομάδα στην έδρα του ΟΦΗ, όπου με νίκη «σφραγίζει» και μαθηματικά τον τίτλο.

Μία μικρή παρένθεση αποδείχτηκε το παιχνίδι με τον Ατρόμητο και η πρώτη γκέλα της σεζόν για την ασταμάτητη Κ15 των Δημητριάδη-Βασιλάκου.

Οι «ασπρόμαυροι» υποδέχτηκαν τον Παναιτωλικό, επικρατώντας με 3-1, με την υπόθεση κούπα να πλησιάζει στη Θεσσαλονίκη. Πλέον, ψάχνουν δύο βαθμούς στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, προκειμένου να σφραγίζουν και μαθηματικά την τέταρτη συνεχόμενη κατάκτηση της Super League K15.

Στα του αγώνα, οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 12ο λεπτό, Ο Δικέφαλος όμως, ισοφάρισε στο 28′ με απευθείας φάουλ του Σολωμίδη και συνέχισε για το 2-0, στο 58′, με τον Κακάλη από την ασίστ του Ευσταθιάδη. Το τελικό 3-1 έκανε ο Δελιόπουλος στο 71′, παίρνοντας την πάσα από τον Κακάλη.



Στη βαθμολογία, ο ΠΑΟΚ έφτασε τους 67 βαθμούς στο +7 από τον 2ο Ολυμπιακό, τρεις αγώνες πριν την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος.

Ακολουθούν τα εκτός έδρας παιχνίδια με ΟΦΗ και ΑΕΚ αντίστοιχα, ενώ ο ΠΑΟΚ θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του εντός έδρας κόντρα στον ΝΠΣ Βόλο.