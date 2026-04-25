Πάντοβιτς για Γιάγκουσιτς: «Θα πάρει χρόνο να δείξει αυτά που δείχνει στην προπόνηση - Δεν κάνει λάθη, ζει πολύ επαγγελματικά»

Άμεσα θα δείξει την ποιότητά του ο Γιάγκουσιτς στον Παναθηναϊκό, όπως τόνισε ο Μίλος Πάντοβιτς.

Στο δύσκολο πρώτο διάστημα του Αντριάνο Γιάγκουσιτς στον Παναθηναϊκό αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο Μίλος Πάντοβιτς, μιλώντας στο Denis Podcast.

Ο Σέρβος επιθετικός εξήγησε πως ήταν δύσκολο το πρώτο διάστημα που πέρασε στους «πρασίνους» ο νεαρός μέσος, καθώς έφυγε για πρώτη φορά από το σπίτι του και έμενε χωρίς τους γονείς του. Ωστόσο μίλησε με καλά λόγια για την εικόνα του στην προπόνηση και τον επαγγελματισμό του, τόνισε πως απλά πρέπει να συνεχίσει έτσι και ανέφερε πως ο ίδιος θεωρεί πως θα πάρει παραπάνω χρόνο συμμετοχής στη συνέχεια των πλέι οφ.

Αναλυτικά, τόνισε: «Νομίζω ότι ήταν λίγο δύσκολο γι' αυτόν στην αρχή όταν έφτασε. Είναι η πρώτη φορά που φεύγει εκτός Κροατίας, είναι νέος και βρίσκεται εδώ χωρίς τους γονείς του. Προέρχεται από μια μικρή πόλη, οπότε σίγουρα χρειαζόταν έναν ή δύο πρώτους μήνες για να προσαρμοστεί. Τώρα που έχει χαλαρώσει, τα πράγματα γίνονται όλο και καλύτερα για αυτόν.

Νομίζω ότι μέχρι το τέλος των πλέι οφ θα έχει καλά λεπτά συμμετοχής και θα δείξει αυτό που δείχνει στην προπόνηση. Είναι επαγγελματίας, προπονείται στο μέγιστο επίπεδο και δεν κάνει λάθη, ζει πολύ επαγγελματικά. Απόλυτος σεβασμός σε αυτόν. Από την πλευρά του, ο χρόνος είναι μπροστά του, απλώς πρέπει να συνεχίσει έτσι».