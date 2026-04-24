Ζίβκοβιτς: «Να πάρουμε το Κύπελλο για όσα έχουμε περάσει φέτος»

Με ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας και πίστης στον στόχο, ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, Αντρίγια Ζίβκοβιτς, τοποθετήθηκε στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν τον μεγάλο τελικό Κυπέλλου απέναντι στον ΟΦΗ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.

Ο Σέρβος εξτρέμ, εκπροσωπώντας τους Θεσσαλονικείς στη συνέντευξη Τύπου, στάθηκε στη σημασία της αναμέτρησης, στην ευθύνη που συνοδεύει το περιβραχιόνιο αλλά και στη δίψα ολόκληρης της ομάδας να κατακτήσει το τρόπαιο σε μια τόσο ιδιαίτερη χρονιά για τον σύλλογο.

Αναλυτικά όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου στο Πανθεσσαλικό ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς:

Για το πόσο ξεχωριστό παιχνίδι είναι αυτός ο τελικός για τον ίδιο ως αρχηγός πλέον της ομάδας μετά από δυο τίτλους που έχει ήδη κατακτήσει: «Φυσικά είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους αυτός ο τίτλος. Πρέπει να δώσουμε τα πάντα στο γήπεδο για να κερδίσουμε έναν ακόμα τίτλο. Θέλω να κάνουμε τα πάντα, ειδικά ξέροντας τι έχουμε περάσει φέτος όλοι μαζί ομάδα. Ελπίζω στο τέλος να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί».

Για την κατάσταση που βρίσκεται μετά από μια συμμετοχή ως αλλαγή με την ΑΕΚ την περασμένη Κυριακή: «Ήταν δύσκολη για εμένα αυτή η περίοδος. Αισθάνομαι έτοιμος για αυτό το ματς, θα δώσω τα πάντα για να κερδίσει η ομάδα και να πάρει αυτόν τον τίτλο. Κατάφερα να ξεπεράσω το πρόβλημα με αυτό που συνέβη και εμένα, σε αυτή την άτυχη στιγμή. Έχω αφήσει πίσω μου τον τραυματισμό και είμαι έτοιμος για αυτόν τον τελικό».

Για το αν υπερισχύει το άγχος ή η αγωνία σε τέτοιους τελικούς στην ομάδα: «Είναι ένα μεγάλο παιχνίδι για εμάς, πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι και να ελέγχουμε τα συναισθήματα μας. Πρέπει να είμαστε focus 100% και να τα δώσουμε όλα στον αγωνιστικό χώρο για να κατακτήσουμε το τρόπαιο».

