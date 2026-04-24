Ο Σάντσο θέλει να επιστρέψει στην Ντόρτμουντ

Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός ψάχνει για το restart στην καριέρα του και θέλει να επιστρέψει σε ένα γνώριμο περιβάλλον.

Ο Τζέιντον Σάντσο ήταν μια από τις πιο αποτυχημένες μεταγραφές της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αφού ο Άγγλος εξτρέμ ποτέ δεν έπιασε τα στάνταρ απόδοσης που είχε με την φανέλα της Ντόρτμουντ.

Την φετινή σεζόν, μάλιστα παραχωρήθηκε με την μορφή του δανεισμού στην Άστον Βίλα, όμως ούτε στους «χωριάτες» κατάφερε να δείξει το ταλέντο του, έχοντας 33 εμφανίσεις με 1 γκολ και 3 ασίστ.

Ψάχνοντας για το restart στην καριέρα του ο Σάντσο έριξε γέφυρες στην πρώην ομάδα του, την Ντόρτμουντ με τους Βεστφαλούς να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για την επιστροφή του.

Με την Μπορούσια, άλλωστε ο Σάντσο πραγματοποίησε τις καλύτερες εμφανίσεις στην καριέρα του και θέλει σε ένα οικείο περιβάλλον να βρεθεί ξανά στο υψηλότερο επιπέδο.