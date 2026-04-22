Τέταρτη σερί ήττα για τους ροχιμπλάνκος που έχουν μυαλό μόνο για τους ημιτελικούς του Champions League με την Άρσεναλ.

Αν μπορούσε, θα έβαζε την δεύτερη ομάδα, το εφηβικό, τα τσικό, οποιουσδήποτε. Έτσι κι αλλιώς την θέση στην τετράδα δεν την χάνει, το μυαλό είναι μόνο στους ημιτελικούς με την Άρσεναλ για το Champions League.

Η Ατλέτικο Μαδρίτης κουβαλούσε και την απογοήτευση από την ήττα στον τελικό κυπέλλου, το ματς με την Έλτσε ήταν σκέτη αγγαρεία.

Ο Σιμεόνε κατέβασε μία υβριδική ενδεκάδα χωρίς επιθετικό και με τέσσερις πιτσιρικάδες μέσα και η ήττα με το τιμητικό 3-2 δεν πείραξε κανέναν. Ειδικά, από την στιγμή που οι ροχιμπλάνκος έπαιζαν με 10 παίκτες από το 30ό λεπτό λόγω αποβολής του Αλμάδα.

Η Έλτσε προηγήθηκε δύο φορές με Άφενγκρούμπερ (18') και πέναλτι του Αντρέ Σίλβα (32'), όμως οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με δύο γκολ του Νίκο Γκονζάλες (10, 34').

Οι γηπεδούχοι που καίγονταν για την νίκη, βρήκαν το 3-2 με τον Αντρέ Σίλβα (75') και βγήκαν από την επικίνδυνη ζώνη, όπου πλέον μπήκε η Αλαβές.