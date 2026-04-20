Μίχελ: «Ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι μέρος της ιστορίας του ΠΑΟΚ»

Ο πρώην αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λούμπος Μίχελ έστειλε τις δικές του ευχές για τα 100 χρόνια του συλλόγου

Αναλυτικά:

«Τις καλύτερες ευχές μου για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος με ένθερμους υποστηρικτές στο πλευρό του. Ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι μέρος της ιστορίας του.

Μεγάλος σεβασμός στον κ. Ιβάν Σαββίδη που έφερε στον Δικέφαλο Άστο νέα δύναμη και έχτισε ξανά μια δυνατή, αξιοσέβαστη και ανταγωνιστική ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ είναι αθάνατος! Τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αυτοί είναι το αίμα του συλλόγου. Τα μεγάλα παιχνίδια στην Τούμπα ήταν πάντα μια συναισθηματική εμπειρία.

Η ενέργεια και η δύναμη από τις κερκίδες είναι αξέχαστες».