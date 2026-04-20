Μπενίτεθ: «Θέλουμε να κερδίσουμε τα επόμενα 4 ματς, αλλά να φτιάξουμε και μια καλή ομάδα για το μέλλον»

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Ολυμπιακό, την συνέχεια στα Play-Offs, την επόμενη σεζόν αλλά και το εάν θα πορευτεί στο μέλλον με το ίδιο αγωνιστικό πλάνο.

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 0-2 από τον Ολυμπιακό στο τελευταίο «αιώνιο» ντέρμπι της Λεωφόρου, με τον Ράφα Μπενίτεθ να σχολιάζει την απόδοση της ομάδας του αλλά και την συνέχεια, τόσο στα φετινά Play-Offs όσο και στην επόμενη σεζόν.

Εξήγησε ότι το «Τριφύλλι» θέλει να διεκδικήσει τη νίκη στα επόμενα ντέρμπι, αλλά παράλληλα ο ίδιος έχει στο μυαλό του και την δημιουργία της ομάδας για την επόμενη σεζόν, όπου θα υπάρξουν νέες αλλαγές στο ρόστερ.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε στην συνέντευξη Τύπου:

Υπάρχουν δύο εικόνες στο παιχνίδι. Αυτή του πρώτου ημιχρόνου, που τα τραγικά αμυντικά λάθη καθόρισαν το αποτέλεσμα, κι αυτή του δεύτερου που η ομάδα δεν έβγαλε αντίδραση και δεν κατάφερε να διεκδικήσει τίποτα από το παιχνίδι. Πώς το εξηγείτε αυτό;

«Όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα 2 σοβαρά λάθη επηρέασαν την έκβαση του ματς. Μέχρι εκείνο το σημείο ήμασταν ανταγωνιστικοί, υπήρχαν ευκαιρίες εκατέρωθεν. Στο δεύτερο ημίχρονο προσπαθήσαμε να αλλάξουμε πράγμα. Ο Τετέι είχε δεχτεί κάρτα και υπήρχε ρίσκο να δεχτεί άλλη, ο Πελίστρι είχε ταχύτητα και ένταση για να μας βοηθήσει. Από την άλλη έπρεπε να είμαστε ακριβείς στις μεταβιβάσεις μας. Είναι πολύ καλός στις αντεπιθέσεις ο Ολυμπιακός, το ξέραμε. Προσπαθήσαμε, δεν τα καταφέραμε, όσο περνούσε ο χρόνος μας πίεζε ακόμα περισσότερο γιατί περισσότερα ρίσκα θα μας άφηναν εκτεθειμένους πίσω».

Πριν 2 εβδομάδες, με ίδια διάταξη και με 9 ίδιους ποδοσφαιριστές, ο Παναθηναϊκός πήρε αποτέλεσμα στην Τούμπα με μεστή εμφάνιση. Σήμερα είχε κάκιστη εικόνα, επιχειρώντας να αλλάξει και το παιχνίδι του, να πάρει την κατοχή. Τα καλύτερα ματς επί των ημερών σας έχουν γίνει με την ομάδα να μην έχει την κατοχή. Γιατί επιλέξατε σήμερα αυτό το διαφορετικό πρόσωπο;

«Μπορώ να συμφωνήσω σε κάποια, όπως ότι θα έπρεπε σε μερικές περιπτώσεις να είμαστε πιο άμεσοι, που δεν το κάναμε. Είναι κάτι για το οποίο μιλήσαμε με τους παίκτες και πριν την έναρξη και στο ημίχρονο. Από την άλλη, πρέπει να έχεις πολύ καλό τάιμινγκ στις μεταβιβάσεις σου. Ο Ολυμπιακός πιέζει ψηλά. Εμείς είχαμε δύο ιδέες. Η μία ήταν να παίξουμε στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ειδικά όταν πίεζαν ψηλά και η άλλη να έχουμε την κατοχή της μπάλας όταν μας επιτρεπόταν. Θεωρώ πως παραρισκάραμε σε κάποιες περιπτώσεις και θα έπρεπε να ακολουθήσουμε την πιο άμεση οδό. Παρότι βάλαμε τον Πελίστρι και στον Σφιντέρσκι με την ιδέα να κυνηγήσουμε περισσότερο την πλάτη της αντίπαλης άμυνας, δεν τα καταφέραμε όπως θα θέλαμε».

Πέρα από το τακτικό κομμάτι, αυτά τα ντέρμπι έχουν και πάθος. Θεωρείτε ότι το είδατε αυτό το πάθος από τους παίκτες σας;

«Εννοείται ότι είχαμε στο μυαλό μας το γεγονός ότι αυτό θα ήταν το τελευταίο ντέρμπι στην Λεωφόρο, το είχαμε επισημάνει. Είχαμε δώσει αυτό το κίνητρο στους παίκτες. Η ομάδα μπήκε καλά, είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό, ήταν ανταγωνιστική. Τα λάθη που έγιναν μας έφεραν πίσω στο σκορ. Θέλαμε να αλλάξουμε αυτό το αποτέλεσμα, αλλά δεν το καταφέραμε γιατί δεν διαχειριστήκαμε σωστά αυτά που έπρεπε. Σήμερα δεν κάναμε αυτό που θέλαμε, πρέπει να το πάρουμε αυτό το μάθημα για το μέλλον. Αν ρωτούσαμε οποιονδήποτε από εσάς αν η ομάδα έχει βελτιωθεί από την ημέρα που αναλάβαμε, θα λέγατε ναι. Φτάσαμε στα Play-Offs όντας πολύ πίσω, τώρα όμως παίζουμε με τις καλύτερες ομάδες. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Το κίνητρο, η τακτική, πάρα πολλοί. Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να πάρουμε τα αποτελέσματα, χτίζοντας και την ομάδα του μέλλοντος».

Είναι ένα τεστ για την ομάδα τα επόμενα 4 ντέρμπι, ώστε η ομάδα να είναι και πιο αποτελεσματική;

«Προσεγγίσαμε το ματς σκεπτόμενοι ακριβώς αυτό, ότι με νίκη θα διεκδικούσαμε την 3η θέση. Από την στιγμή που δεν κερδίσαμε, τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Δεν υπάρχει ρεαλιστικός στόχος αυτή την στιγμή, αν και τα ντέρμπι πάντα δίνουν κίνητρο. Η δουλειά του προπονητή σε αυτό το κομμάτι είναι δύσκολη. Πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν, οι παίκτες μπορεί να σκέφτονται αν θα μείνουν, αν θα φύγουν, τι θα συμβεί. Είναι δύσκολη η διαχείριση, αλλά επαφίεται σε εμένα να πάρω τις καλύτερες αποφάσεις ώστε στους επόμενους αγώνες να δώσω κίνητρο στους ποδοσφαιριστές και να μπούμε για να κερδίσουμε».

Μετά από 16 χρόνια χωρίς Πρωτάθλημα υπάρχει μεγάλη πίεση. Ο κόσμος δεν αντιδρά καλά μετά από αρνητικά αποτελέσματα. Πώς σκοπεύετε να το διαχειριστείτε, ενόψει μιας ιδιαίτερης και μεταβατικής περιόδου;

«Ο τρόπος για να το διαχειριστείς είναι να έχεις ένα ξεκάθαρο μήνυμα και να προσπαθείς να το μεταδώσεις με συνέπεια. Γνωρίζουμε τι σημαίνει ένα ντέρμπι για τους φιλάθλους μας. Ζω σε αυτή την πόλη, έχω επικοινωνία με ανθρώπους που με προσεγγίζουν και μου μιλάνε. Αυτή είναι μια εμπειρία που είχα και στην Λίβερπουλ, την Τσέλσι, την Ρεάλ και τη Νάπολι. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει για τον φίλαθλο ένα τέτοιο ντέρμπι. Θεωρώ ότι έχουμε προσπαθήσει να βελτιώσουμε την ομάδα, για να τους ανταγωνιζόμαστε όλους στα ίσα. Σε μερικές περιπτώσεις είναι σαν να προσπαθήσαμε να πάρουμε ένα τραίνο που είχε ήδη ξεκινήσει. Αυτό που πρέπει να έχουμε είναι η υπομονή. Καλά κάνουν οι φίλαθλοι και πιέζουν, θέλουν άμεσα αποτελέσματα. Εγώ από την πλευρά μου, με την εμπειρία που έχω, ξέρω ότι κάναμε κάποιες κινήσεις τον Ιανουάριο, θα κάνουμε κι άλλες το καλοκαίρι για να δημιουργήσουμε μια ομάδα που θα διεκδικεί τον τίτλο. Οπότε φυσικά βραχυπρόθεσμα θέλουμε σε αυτά τα 4 ματς που μένουν θέλουμε να προσπαθήσουμε να κερδίσουμε, αλλά μακροπρόθεσμα έχουμε στο μυαλό μας να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα για το μέλλον».

Βελτιώθηκε η ομάδα όταν βάλατε στο πλάνο σας το 3-4-3. Να σκεφτούμε ότι με αυτό θα πορευτείτε και στο μέλλον για τον Παναθηναϊκό ή με τις αλλαγές στο ρόστερ μπορεί να το αναπροσαρμόσετε;

«Γενικά εμένα μου αρέσουν οι ποδοσφαιριστές που είναι ευέλικτοι και παίζουν πάνω από μια θέσεις. Ναι μεν αυτή την στιγμή αγωνιζόμαστε με ένα 3-4-3, έχουμε βρει μια σταθερά. Από την άλλη όμως, ένα 4-2-3-1 ή ένα 4-3-3 βρίσκεται στο μυαλό μου, από την στιγμή που θα έχουμε τους παίκτες που θα μπορούν να το υπηρετήσουν».