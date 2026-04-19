Κριτική ΑΕΚ: Νίκησε ΠΑΟΚ και κούραση με Πινέδα «MVP» και Κοϊτά «λυτρωτή»!

Το SDNA περνά από... ακτίνες την απόδοση των παικτών της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην «Allwyn Arena».

Θωμάς Στρακόσα: Οριακά... θεατής ο Αλβανός τερματοφύλακας που ανησύχησε μόνο στο σουτ του Χατσίδη στο 12'. Στη συνέχεια είδε την άμυνά του να μην αφήνει περιθώρια στους παίκτες του ΠΑΟΚ.

Λάζαρος Ρότα: Εξαιρετικός ο διεθνής μπακ που παρά την κούραση και τα πολλά χιλιόμετρα κόντρα στη Ράγιο, ήταν φρέσκος, στα... στάνταρ του ξανά και δεν ταλαιπωρήθηκε από τον Τάισον ή τον Μπάμπα, όντας κυρίαρχος στην πλευρά του.

Αρόλντ Μουκουντί & Φιλίπε Ρέλβας: Το αμυντικό δίδυμο της ΑΕΚ ήταν απροσπέλαστο, όμως ο Πορτογάλος στόπερ ήταν εξαρχής μέσα σε κάθε φάση, «καθάριζε» κάθε κίνδυνο και μοιραία μέσα στους διακριθέντες, συνολικά, του θριάμβου στο ντέρμπι.

Τζέιμς Πενράις: Ο Σκωτσέζος μπακ έδωσε «ανάσες» στον Πήλιο και ήταν θετικός ξανά, όμως στάθηκε άτυχος, καθώς τραυματίστηκε στον ώμο στο πρώτο ημίχρονο, έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 56' και υπάρχει αγωνία για την κατάστασή του.

Ορμπελίν Πινέδα & Ραζβάν Μαρίν: Οι... playmakers της ΑΕΚ σε ακόμα μια «ραψωδία»! Ο Ρουμάνος χαφ σε κάθε στατική φάση δημιουργούσε επικίνδυνες καταστάσεις και έτρεξε πολύ, κάνοντας μεστό παιχνίδι, όχι καλύτερο από τον... βιονικό Μεξικανό μέσο που βρήκε το γκολ στο 80', τέρμα που άξιζε βάσει του εκπληκτικού 2026 που διανύει. Αστείρευτες δυνάμεις, MVP του θριάμβου.

Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς: Ο Σέρβος έκανε ένα προσεγμένο παιχνίδι, προσπάθησε να δώσει ώθηση επιθετικά, όμως το κλειδί ήταν η ισορροπία του ανάμεσα στις γραμμές και το παιχνίδι της ΑΕΚ. Αντικαταστάθηκε από τον Κοϊτά στο 56'.

Ρομπέρτο Περέιρα: Τα ίδια ισχύουν και για τον Αργεντινό μέσο, ο οποίος... άνοιξε το δρόμο προς τη νίκη στο 36'. Η δική του σέντρα δυσκόλεψε τον Κεντζιόρα που σημείωσε αυτογκόλ και η ΑΕΚ πήγε στα αποδυτήρια με το 1-0. Τα έδωσε όλα, έγινε αλλαγή στο 67' και μάλιστα, αποθεώθηκε από τον κόσμο που φώναξε το όνομά του.

Ζίνι: Κέρδισε με το... σπαθί του την παρουσία στην ενδεκάδα μετά τα «όργια» κόντρα στη Ράγιο, αφήνοντας στον πάγκο τον Γιόβιτς! Έτρεχε στο χώρο, ήταν μέσα σχεδόν σε κάθε φάση της ΑΕΚ μέχρι να αντικατασταθεί στο 85' και θα μπορούσε να είχε σκοράρει ένα γκολ τουλάχιστον. Σημαντική η πίεση του φυσικά, όταν ο ΠΑΟΚ ήθελε να παράξει παιχνίδι.

Μπαρνάμπας Βάργκα: Ο Ούγγρος δεν πήρε... ρεπό παρά τη διαθεσιμότητα του Γιόβιτς και παρά τα συνεχόμενα ματς μπήκε δυναμικά σε κάθε φάση, ζήτησε πέναλτι, πίεσε, ήταν αθόρυβος και ουσιαστικός για ακόμα μια φορά, δίνοντας χώρους στον Ζίνι.

Σταύρος Πήλιος: Πέρασε ως αλλαγή αντί του τραυματία Πενράις και δεν χρειάστηκε να κάνει πολλά, καθώς ο ΠΑΟΚ δεν ήταν σε καλή μέρα και η ΑΕΚ ήλεγχε την κατάσταση με την αύρα του κόσμου της.

Αμπουμπακαρί Κοϊτά: Πήρε ανάσες μετά τη Ράγιο, ήλθε από τον πάγκο και κλείδωσε την σπουδαία νίκη... μισός τίτλος στο 73' χάρη στο έξοχο «χορευτικό» του που άφησε με απορία τον Τσιφτσή. Διάγει εξαιρετική περίοδο και παίζει με... φτερά στα πόδια.

Ζοάο Μάριο & Ντέρεκ Κουτέσα: Έπαιξαν λίγο και δεν μπορούν να κριθούν. Ο Πορτογάλος πέρασε εντός στο 67' αντί του Περέιρα και ο Ελβετός αντί του Ζίνι στο 85'.