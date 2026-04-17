Ο Μαυροπάνος αφήνει τη Γουέστ Χαμ και η αγορά... τρίβει τα χέρια της!

Ο διεθνής κεντρικός αμυντικός αναμένεται να ολοκληρώσει την τριετή θητεία στα «Σφυριά» και ομάδες από την Premier League, αλλά και την Bundesliga, καραδοκούν για την απόκτησή του!

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ανοίγει την... πόρτα της Γουέστ Χαμ το καλοκαίρι, καθώς αναζητά νέες προκλήσεις. Το ρεπορτάζ του έγκριτου, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ανοίγει ένα κύκλο αρκετών φημών που θα κυκλοφορήσουν για τη χάρη του 28χρονου άσου.

Μάλιστα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιθυμεί να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα», όμως θα πρέπει να καταβάλει ένα υψηλό ποσό που θα αξιώσουν τα «Σφυριά». Τα χρόνια του σε Νυρεμβέργη και Στουτγάρδη έχουν αναπτύξει τη φήμη του στην Bundesliga, ενώ η ύπαρξη της Άρσεναλ στο βιογραφικό του, εκτοξεύει την αξία του βασικού στόπερ της Εθνικής, ο οποίος ξεκίνησε από τον Απόλλωνα Σμύρνης και έκανε το «μπαμ» στον ΠΑΣ Γιάννινα.