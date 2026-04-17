Ο Μαυροπάνος αφήνει τη Γουέστ Χαμ και η αγορά... τρίβει τα χέρια της!

Ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος ανοίγει την... πόρτα της Γουέστ Χαμ το καλοκαίρι, καθώς αναζητά νέες προκλήσεις. Το ρεπορτάζ του έγκριτου, Φλόριαν Πλέτενμπεργκ, ανοίγει ένα κύκλο αρκετών φημών που θα κυκλοφορήσουν για τη χάρη του 28χρονου άσου.
Μάλιστα, η Μπορούσια Ντόρτμουντ επιθυμεί να τον ντύσει στα «κιτρινόμαυρα», όμως θα πρέπει να καταβάλει ένα υψηλό ποσό που θα αξιώσουν τα «Σφυριά». Τα χρόνια του σε Νυρεμβέργη και Στουτγάρδη έχουν αναπτύξει τη φήμη του στην Bundesliga, ενώ η ύπαρξη της Άρσεναλ στο βιογραφικό του, εκτοξεύει την αξία του βασικού στόπερ της Εθνικής, ο οποίος ξεκίνησε από τον Απόλλωνα Σμύρνης και έκανε το «μπαμ» στον ΠΑΣ Γιάννινα.
🚨⚒️ EXCL | Konstantinos Mavropanos is set to leave West Ham this summer as he is seeking a new challenge. #WHUFC— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 17, 2026
28 y/o has delivered top performances consistently over the past few months, attracting interest from both the Bundesliga and the Premier League.
Borussia Dortmund… pic.twitter.com/LAm6i00olo