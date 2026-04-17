Ποδοσφαιρικός πολιτισμός από τη Ράγιο: Χειροκρότησαν τους παίκτες της ΑΕΚ (vid)

Οι παίκτες της Ράγιο χειροκρότησαν αυτούς της ΑΕΚ μετά το τέλος του αγώνα.

Η ΑΕΚ άγγιξε το θαύμα και πήρε τη νίκη με 3-1 επί της Ράγιο Βαγιεκάνο, αλλά δεν κατάφερε τελικά να πανηγυρίσει την πρόκριση. Οι οπαδοί που βρέθηκαν στην Allwyn Arena αναγνώρισαν την προσπάθεια των παικτών του Μάρκο Νίκολιτς και τους χειροκρότησε στο φινάλε, αλλά δεν ήταν οι μόνοι.

Όταν οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ έκαναν τον γύρο του γηπέδου και πέρασαν μπροστά από το σημείο που πανηγύριζαν οι Ισπανοί, οι τελευταίοι τους χειροκρότησαν. Σε μια κίνηση ποδοσφαιρικού πολιτισμού, οι παίκτες της Ράγιο αναγνώρισαν την προσπάθεια των «κιτρινόμαυρων».

