Τρεις υποψήφιοι για τη θέση του Ιραόλα - Φαβορί ο Λάμπαρντ

Παρελθόν από τον πάγκο της Μπόρνμουθ θα αποτελέσει μετά το τέλος της τρέχουσας σεζόν ο Αντονι Ιραόλα, καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του.

Οι διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών για ανανέωση της συνεργασίας τους δεν καρποφόρησαν και ο Βάσκος τεχνικός θα αποχωρήσει από τα «κεράσια» μετά από τρία χρόνια.

Ο 43χρονος προπονητής φέρεται να επιθυμεί να επιστρέψει στην πατρίδα του και αποτελεί το πρώτο φαβορί για να αντικαταστήσει τον Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο της Αθλετικ Μπιλμπάο.

Στο μεταξύ η διοίκηση της Μπόρνμουθ έχει ήδη καταρτίσει τη λίστα των υποψηφίων αντικαταστατών του και σε αυτή βρίσκονται τρία ονόματα:

Ο Κίεραν ΜακΚένα της Ιπσουϊτς, ο Φρανκ Λάμπαρντ, που έχει κάνει καλή δουλειά στην Κόβεντρι και την οδηγεί στην επιστροφή της στην Premier League, αλλά και ο 38χρονος Ισπανός κόουτς της Ράγιο Βαγιεκάνο, Ινίγο Πέρεθ.

Να σημειωθεί πως ο Λάμπαρντ, που είναι η βασική επιλογή της διοίκησης, έχει οικογενειακός σχέσεις με την Μπόρνμουθ, καθώς ο θείος του Χάρι Ρέντναπ ήταν στον πάγκο των «τσέρις» για εννιά χρόνια (1983-1992), ενώ στην ομάδα αυτή είχε αγωνιστεί και ο ξάδερφος του, Τζέιμι Ρέντναπ.