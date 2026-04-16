Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν Κοντούρης και Τουμπά ενόψει Ολυμπιακού

Καλά νέα στις τάξεις του Παναθηναϊκού, αφού οι Σωτήρης Κοντούρης και Αχμέντ Τουμπά επέστρεψαν σε κανονικούς ρυθμούς προπονήσεων ενόψει Ολυμπιακού

Το «Τριφύλλι» συνέχισε την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ολυμπιακό, με τον Ράφα Μπενίτεθ να βλέπει τους Κοντούρη και Τουμπά να βγάζουν κανονικά το πρόγραμμα και να τίθενται στην διάθεσή τους.

Ο Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε για άλλη μια φορά ειδικό πρόγραμμα, ο Τζούρισιτς ατομικό, ο Κάτρης ατομικό και θεραπεία και οι Ντέσερς και Σισοκό μόνο θεραπεία.

Οι τρεις τελευταίοι άλλωστε είναι γνωστό ότι θα χάσουν όλη την διαδικασία των Play-Offs και υπολογίζονται ενόψει της επόμενης σεζόν.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του ντέρμπι «αιωνίων».

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με rondo, ακολούθησε τακτική και το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν και οι Κοντούρης, Τουμπά.

Ειδικό πρόγραμμα ακολούθησε ο Πάλμερ – Μπράουν, ατομικό ο Τζούριτσιτς, θεραπεία και ατομικό ο Κάτρης και θεραπεία οι Ντέσερς, Σισοκό».